Kiska o Trubanovej afére: S drogami sa nesmie žartovať, dokážu byť nešťastím pre mladých

Kiska zároveň informoval, že vo štvrtok rokovali s predstaviteľmi strán Spolu a Progresívne Slovensko. Okrem Kočnera a jeho komunikácie sa venovali aj téme Ústavného súdu SR, vzájomnej spolupráci strán, ale aj rozoberali priznanie lídra PS Michala Trubana, že opakovane užíval marihuanu a pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD.

S drogami sa nesmie žartovať

Kiska sa vyjadril aj k Trubanovej drogovej afére s tým, že s drogami a o drogách sa nemá žartovať. Podľa neho je to citlivá téma a každý by sa mal drogám vyhnúť. Najmä mladí ľudia, ktorým môžu drogy spôsobiť veľké nešťastie. „Všetci rodičia si želajú, aby ich deti nikdy nemali k drogám túžbu sa dostať. Ja som ocenil, že sa Michal Truban ospravedlnil," podotkol.

„S drogami nesmieme žartovať a ani o nich ironicky hovoriť. Drogy dokážu byť obrovským nešťastím pre mladých ľudí,“ vyhlásil Kiska. Ocenil, že sa Truban ospravedlnil, s jeho postojom, ktorý zaznel vo videu, však zásadne nesúhlasí. „Napriek tomu som presvedčený, že spolu s pánom Trubanom a Beblavým i ďalšími z demokratickej opozície vytvoríme jasnú, silnú a spoľahlivú vládu po ďalších parlamentných voľbách,“ uzavrel Kiska. Kiska. Strany SaS, KDH, PS, Spolu, OĽaNO a Za ľudí musia podľa jeho slov nachádzať k sebe cestu a uvažovať, ako po voľbách prevziať moc v štáte.

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban minulý týždeň priznal, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD. Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke. „Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to len podnikateľské úspechy, šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Priznávam, že takto sa však o drogách pred študentmi nemá rozprávať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú veľmi škodlivé a je veľa rodín a ľudí, ktorým zničili život,“ vysvetlil Truban. Podľa neho sa totiž o ťažkých a zložitých témach treba baviť otvorene, no zároveň citlivo a zodpovedne.

Stretnutie s PS

Brífing sa uskutočnil po Kiskovom stretnutí s lídrami PS a Spolu Michalom Trubanom (PS) a Miroslavom Beblavým (Spolu), na ktorom sa dotkli viacerých tém. „Strany SaS, KDH, PS, Spolu, OĽaNO, Za ľudí musia nachádzať k sebe cestu a možnosti, ako po voľbách zodpovednosť prevezmeme. Na to, aby mohli prebehnúť ďalšie rokovania, musí naša strana vzniknúť," povedal a dodal, že všetky diskusie budú po sneme Za ľudí, keď strana bude mať oficiálne predsedu, predsedníctvo, program.

„Budeme silnou stranou. Naša strana predstavuje ľudí s príbehom. Všetci pre našu krajinu niečo spravili," uviedol. Je presvedčený, že Za ľudí bude silnou stranou v dobrej novej vláde. „Nebránime sa žiadnej diskusii, potrebujeme najprv vzniknúť, aby ľudia spoznali náš program, čo je našou prioritou," dodal.