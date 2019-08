Politológovia o Kočnerovej Threeme: Môže mu hroziť likvidácia, Bugár mohol byť politickou ikonou

Zdá sa, že prepisy komunikácií, ktoré sa postupne dostávajú na povrch, zavaria viacerým politikom, ale aj Marianovi Kočnerovi. Myslia si to viacerí politológovia. „Komunikácia Mariana K. s Alenou Zs. mi príde ako chvastanie sa obstarožného puberťáka pred ženou ľahších mravov. Tá mu samozrejme nadbieha a dáva za pravdu, lebo miluje jeho peniaze,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Organizovaný zločin a vládna moc

Štefančík uviedol, že bez ohľadu na to, čo konkrétne je pravda a čo nie, s kým sa obvinení stretli a písali, z celej tej komunikácie sa tlačí do popredia jedna zásadná myšlienka. „A síce, ak skončí vláda Smeru, Danka a Bugára, skončí Marian K., prípadne aj s nitrianskymi podnikateľmi vo väzení,“ povedal Štefančík s tým, že práve to je podstatou zmýšľania Kočnera, ale aj ukážkou toho, ako nefungovala spravodlivosť a právny štát. „Je to vlastne potvrdením toho, že organizovaný zločin a vládna moc tu dlhé roky kooexistovala vedľa seba, ba dokonca jedna druhej kryla chrbát.“

Bugár mohol byť ikonou slovenskej politiky

Žiadny politik nechce, aby jeho meno bolo spájané s Kočnerom. Štefančík sa preto nečuduje, že Bugár sa snaží zapierať. „Hoci vyzerá to tak, že zapiera iba nos medzi očami. Na druhej strane, to stretnutie mohlo byť Bugárovi skutočne nepríjemné, aj keď mu muselo byť jasné, že stretnutie s Marianom K. na konci sveta nemohlo byť náhodné,“ myslí si Štefančík s tým, že mu to určite nie je jedno, aj keď má zrejme blízko do politického dôchodku.

Bugár bol vo vláde, keď sa Slovensko vyhrabalo z čiernej diery a vstúpilo do EU a NATO. „Aj jemu vďačíme za to, že sa Slovensko ocitlo medzi civilizovanými štátmi. Bol to on, kto pomáhal odstraňovať národnostné napätie, kto spojil Maďarov so Slovákmi do jednej strany. Keby pred rokmi odišiel do politického dôchodku, dnes na neho spomíname ako na ikonu slovenskej politiky. Pritom po tomto škandále bude len jedným z množstva politikov podozrivých z toho, že sa stretávali s aktérmi organizovaného zločinu,“ dodáva na adresu Bugára Štefančík.

Fico sa nenechá zahnať do kúta

V komunikácii sa pod prezývkou objavil aj bývalý premiér a šéf strany Smer. Podľa Štefančíka je to mimoriadne zdatný rétor, ktorý sa nenechá zahnať do kúta. „Keď na neho niekto zaútočí, neschová sa pod stôl, ale vyštekne oveľa väčšou intenzitou. V tomto duchu vyznieva aj jeho tlačová konferencia. Aj jemu je totiž jasné, že na časť jeho voličov zaberie aj taká blbosť, akou je napríklad vplyv Sorosa. Niekto si pri ňom ťuká prstom na čelo, iní mu to ale zhltnú aj s navijakom.“ Fico pritom uviedol aj to, že komunikácie sú len prekrytím Trubanovej aféry s drogami.

Depresia pravicových voličov

Podľa Štefančíka však Truban voličov Smeru nezaujíma. „Trubanove skúsenosti s drogami a následné klamstvo je dôvod na depresiu pre pravicových voličov, ale pre iné segmenty je Trubanov škandál marginálnou témou. Ale argumentovať Trubanom je dobrý dôvod na šírenie rôznych sprisahaneckých teórií.“

Čo sa týka Danka, toho podľa politológa berú vážne už len jeho voliči. „Ostatní sa z neho len smejú, prípadne chytajú za čelo. Takže či je to pravda, alebo nie, je prakticky jedno. Navyše, jeho plagiátorstvo je podľa mňa väčší problém, ako ukazovať niekomu svoj „stožiar“ cez kameru.“ Predčasné voľby už nemajú zmysel, keďže do volieb ostáva pol roka.

Preferencie to neohrozí

Preferencie strán to však neohrozí, myslí si Štefančík. „Už dávno predsa vieme, že vládna moc a organizovaný zločin tu kohabitujú dlhodobo a že Kočner, či Bašternák boli prepojení s viacerými politikmi. Kočnerova komunikácia neodhaľuje nič nové, čo sa týka fungovania slovenskej politiky, len pootvára dvere do mentálneho sveta obvineného,“ uviedol.

Pri hľadaní otázky, prečo preferencie Smeru neklesajú rýchlejšie aj napriek rôznym škandálom, si podľa Štefančíka treba uvedomiť jednu dôležitú vec. „Okrem tvrdého voličského jadra so svojím vlastným mentálnym svetom disponuje Smer po celom Slovensku tisíckami rôznych štátnych zamestnancov, ktorí sú na svojich pozíciách len a len kvôli tomu, že ich tam dosadil Smer. Odchod Smeru z vlády by ich vitálne ohrozil, mohli by prísť o zamestnanie, o spôsob obživy vlastných rodín, preto ho budú voliť bez ohľadu na to, čo všetko sa ešte dozvieme o Kočnerovi a jeho „opičkách“ v politike,“ dodal.

Nečudoval by som sa, keby Kočnera fyzicky zlikvidovali

Politológ a rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií Samuel Abrahám sa obáva o život Mariana Kočnera. „Vôbec by som sa nečudoval, ak by sa mu niečo prihodilo,“ povedal. „Mnohým politikom by vyhovovalo, keby už Marian K. nemohol vypovedať,“ hovorí Abrahám a upozorňuje na údajné pomalé vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Všetko sa má sústrediť len a výlučne na Mariana K. a ostatné súvislosti sa majú spochybniť,“ tvrdí politológ.

„Reakcie všetkých politikov, ktorí sa spomínajú v odhalenej komunikácii Mariana K. s Alenou Zs. budú mať rovnaký scenár ako dnešné stanovisko Bélu Bugára,“ predpovedá Abrahám a vysvetľuje: „Všetci sa budú od Mariana K. dištancovať a celú špinu hádzať naňho.Skutočne sa obávam o jeho fyzické zdravie. Ako živý nie je pohodlný pre mnohých ľudí,“ povedal profesor Abrahám.

Stojíme na najťažšej križovatke

„Politická garnitúra, ktorá Slovensko doviedla do tejto zúfalej situácie, je stále pri moci a Kočner zatiaľ mlčí, lebo ešte verí, že si zachráni kožu. Keď mu súd vymeria trest, zistí, že už nemá čo stratiť a začne rozprávať a to bude veľmi nebezpečné pre mnohých politikov,“ predpovedá Abrahám. „Stojíme na najťažšej križovatke v novodobej histórii,“ tvrdí politológ. Ak čestní policajti, vyšetrovatelia, sudcovia nebudú mať krytý chrbát, spravodlivosť nevyhrá a zločiny sa znovu “ututlajú”. Z Kočnera sa urobil exemplárny prípad a niektorí by boli najradšej, aby sa ďalšia zodpovednosť nevyvodila a mohli by preplávať do novej (povolebnej) politickej situácie, uzatvára Abrahám.

Plánovanou politickou stranou si chcel Kočner zväčšiť vplyv

Myslí si to politický analytik Ján Baránek s tým, že iné závery by z toho nerobil. Kočner sa stretával s Ficom, svoju plánovanú novú politickú stranu riešil aj s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. „Zodpovednosť sa vyvodzuje ťažko. Nič nie je ľahšie, ako označiť Mariana K. za klamára, keďže je podozrivý z objednávky vraždy. Neznamená však, keď je niekto podozrivý alebo vinný, že všetko čo povie, je klamstvo. Obrana je najľahšia, keď ho obvinia ako všeobecne notorického klamára. Predčasné parlamentné voľby nevidím reálne,“ povedal Baránek.