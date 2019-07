Strana Spolu zakladá ženskú organizáciu: O rovnosti medzi ženami a mužmi sa nemá len rozprávať

Ženy Spolu spísali aj Manifest, v ktorom sa zaväzujú presadzovať riešenia v desiatich oblastiach týkajúcich sa rovnosti žien a mužov. Cieľom je presadiť jasný plán a riešenia, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami stala skutočnosťou v zákonoch i každodennom živote. "Takýto cieľ môže spoločnosť spájať a nie polarizovať. Krajiny, kde je rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, patria medzi najbohatšie. V rodinách, kde majú rodičia úlohy rovnomerne rozdelené, sú deti šťastnejšie a úspešnejšie," povedala nezaradená poslankyňa NR SR a členka Spolu Simona Petrík. Podľa nej sa Slovensko v tejto oblasti posúva ďalej aj tým, že sme si za prezidentku zvolili ženu.

Ako uviedla Jaroslava Lukačovičová zo Spolu, ženy tvoria viac ako polovicu populácie Slovenska, no ich postavenie tomu nezodpovedá. "Taktiež viac žien skončí vysokú školu, ale nezodpovedá tomu pracovné postavenie. Chceme pracovať na tom, aby sa stierali rozdiely medzi platmi mužov a žien. Chceme znížiť ženskú chudobu, páchanie násilia na ženách a chceme chrániť ženy pred pôrodom, počas neho i po ňom," dodala.

K vzniku iniciatívy Ženy Spolu prispelo aj to, že vládne strany Smer-SD a Slovenská národná strana pracujú na návrhu, ktorým sa majú sprísniť interrupcie. "Je to téma, o ktorej si myslia, že zachráni ich padajúce preferencie. Nesmieme dovoliť, aby vládni zúfalci dotiahli Slovensko do kultúrnej vojny. Nesmieme dovoliť, aby si túto tému vzali za základ kampane," uviedla Petrík.