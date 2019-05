Matovič nemá svojich voličov za nič, tvrdia europoslanci Záborská a Škripek

Igor Matovič

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Igor Matovič (OĽaNO) nemá svojich voličov za nič. Nejde mu o riešenie problémov krajiny, ale o to, aby sa o ňom písalo v novinách. V súvislosti s Matovičovým odstúpením z volieb do Európskeho parlamentu to povedali europoslanci Branislav Škripek a Anna Záborská z mimoparlamentnej Kresťanskej únie, ktorí opäť kandidujú v eurovoľbách. Tie považujú za kľúčové pre ďalšie smerovanie Európskej únie aj Slovenska.