Štefan Harabin si aj napriek nepriaznivým prvým sčítaniam odovzdaných hlasov verí

Podľa čiastočných výsledkov vedie Zuzana Čaputová pred Marošom Šefčovičom. Harabin na eurokomisára stráca približne tri percentá. "To sú iba čiastočné výsledky a ešte sa môže čokoľvek zmeniť," povedal Harabin.

Po sčítaní hlasov z takmer tretiny volebných okrskov má najväčšiu podporu z kandidátov na prezidenta medzi voličmi Zuzana Čaputová. Po sčítaní 1 825 z 5 940 okrskov vedie so ziskom 175 056 hlasov oprávnených voličov, čo predstavuje 38,87 % hlasov. Do druhého kola prezidentských volieb by podľa týchto predbežných údajov postúpil so Zuzanou Čaputovou Maroš Šefčovič so ziskom 84 824 hlasov, teda so ziskom 18,83 % hlasov voličov.