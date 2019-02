Profilový ROZHOVOR s prezidentskou kandidátkou Zuzanou Čaputovou: Politik musí zniesť kritiku

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v EÚ?

Áno. Patríme tam historicky, kultúrne aj tradíciami.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Áno, považujem ich za relevantný nástroj nenásilného riešenia medzinárodných konfliktov.

Bola anexia Krymu porušením medzinárodného práva?

Podľa môjho názoru áno.

Ste za vystúpenie z NATO?

Nie.

Vymenovali by ste Roberta Fica za ústavného sudcu?

Nevymenovala. Podľa môjho názoru by nebol nezávislým sudcom.

Ste za zákaz potratov?

Som za to, aby sme v hraničnej situácii nechali rozhodnutie na zodpovednosti konkrétnej ženy a nie na neosobnej právnej norme. Som proti úplnému zákazu interrupcií.

Ste za odluku štátu od cirkvi?

Áno, pretože najlepším garantom slobody vierovyznania je sekulárny štát.

Ste sa úpravu tlačového zákona, konkrétne povinnosť médií zverejniť odpoveď politikov?

Nie. Ctím si slobodu slova a politik musí zniesť relevantnú kritiku, na druhej strane však, samozrejme, treba dbať aj na kvalitu médií.

Ste sa uzákonenie práva homosexuálov uzatvárať partnerské zväzky?

Áno, som za to, aby osoby rovnakého pohlavia mali možnosť uzatvoriť registrované partnerstvá. Rešpektujem zároveň ústavu, ktorá definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Využijete právo udeliť amnestiu?

Amnestie udeľovať neplánujem. Skôr by som uvažovala o využití individuálnej milosti v prípadoch, ak by boli na to závažné dôvody.

Súhlasili by ste s návratom povinnej vojenskej služby?

Nevidím na to dôvod.

Bol Jozef Tiso zločinec?

Áno, nesie zodpovednosť za smrť desiatok tisíc našich spoluobčanov.

Ste za zachovanie povinného očkovania?

Určite áno.

Váš obľúbený šport, klub, športovec?

Hrávala som basketbal, rada turistikujem a vážim si športovcov a športovkyne, ktorí a ktoré robia Slovensku dobré meno v zahraničí.

Najobľúbenejšia destinácia na dovolenku?

Mám rada Západné Tatry, ale aj more, takže kdekoľvek.

Ktorého speváka, skupinu, pesničku máte najradšej?

Počúvam džez a obľubujem Kurta Ellinga.

Obľúbený film, herec?

Film napríklad “Jar, leto, jeseň, zima a jar”, jedno meno herca či herečky neviem vybrať.

Keby ste si mohli zobrať na opustený ostrov jedinú vec, ktorá by to bola?

Okrem vecí na prežitie určite knihu.