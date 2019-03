Podporil stranícky program eurosocialistov plný liberálnych návrhov: Šefčovič hovorí o cielených útokoch

BRATISLAVA - Zdá sa, že Maroš Šefčovič mení svoju rétoriku. Kým v europarlamente vystupuje s liberálnejšími postojmi, na Slovensku sa prezidentský kandidát profiluje ako konzervatívny politik a kresťan. Spolu so svojimi kolegami zo Strany európskych socialistov totiž prijal dokument o progresívnej Európe. Voči Čaputovej a jej liberálnym názorom sa však pár hodín po výsledkoch prvého kola jasne vyhranil. Dnes sa bráni, že ide o antikampaň a svoje názory v žiadnom prípade nemení.

Maroš Šefčovič sa stretne v druhom kole prezidentských volieb so Zuzanou Čaputovou. Pár hodín po výsledkoch prvého kola sa spolu stretli v debate na RTVS. V nej sa Šefčovič vyjadril, že nechce, aby boli voľby „o novej superliberálnej agende“. Podľa neho sú hodnoty Čaputovej iné, než hodnoty väčšiny Slovákov. Pred pár mesiacmi sa sám na stretnutí európskych socialistov vyjadroval liberálnejšie. Dnes hovorí o antikampani.

Pokrokový v Bruseli, konzervatívny na Slovensku

V decembri minulého roka vystúpil na stretnutí Strany európskych socialistov (PES) v Lisabone, ktoré sám viedol. Niekoľko hodín s ostatnými členmi diskutovali o tom, ako bude znieť ich program pred májovými eurovoľbami. Výsledkom bol dokument s názvom „Progresívna Európa, ktorú chceme“. Šefčovič bol na zjazde v Lisabone zodpovedný za prípravu politického manifestu PES.

Šefčovič sa vtedy spolu s ďalšími politikmi podpísal pod tento dokument, ktorý hovorí o ukončení diskriminácie LGBTI ľudí a širších právach pre nich, o migračnej politike postavenej na solidarite s utečencami, dostupnej interrupcii pre ženy a spomína sa aj výzva štátom EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. Rovnako horlivo sa vyjadroval aj v otázke platov mužov a žien. „Je to absolútne neakceptovateľné, že ženy stále zarábajú stále menej, len preto, že sú ženy.“

Konzervatívci rozdelili Európu

Po schválení dokumentu uviedol, že mu bolo cťou, že mohol rokovanie viesť. „Dovolím si povedať, že výsledky nasledujúcich eurovolieb budú definovať tvár a dušu Európy,“ povedal vtedy Šefčovič. Hlasovanie je podľa jeho vtedajších slov signálom, že progresívna rodina stojí za týmito politikami. „Tieto uznesenia urobia z Európy férovejšiu, slobodnejšiu a udržateľnejšiu Európu. Konzervatívci viedli Európu desaťročie a ich politika nechala Európu rozdelenú. Spojíme Európanov a urobíme Európu férovejším a rovnocennejším miestom,“ hovoril v decembri slovenský eurokomisár.

Za túto rezolúcie nakoniec sám zahlasoval, zdvihol ruku spolu s ostatnými. Na tento fakt na Facebooku upozornil aj Miroslav Beblavý, líder mimoparlamentnej strany SPOLU, ktorý zhrnutím faktov naznačil, že ešte pred pár mesiacmi sám liberálne pozície zastával. „V Bruseli západoeurópsky ľavičiar. Na Slovensku národný konzervatívec. Vždy a všade pokrytec a kariérista. Maroš Šefčovič,“ uviedol Beblavý.

Dnes sa Šefčovič bráni, je to antikampaň

Dnes je tomu inak a Šefčovič sa v reakcii na tieto fakty bráni. „Považujem to za zavádzajúcu anti-kampaň, ktorá podkopáva férovú súťaž. Nebol som ani autorom, ani spoluautorom spomínaných rezolúcií,“ uviedol v reakcii Šefčovič s tým, že zo strany Smer, ktorá je členom Strany európskych socialistov, boli zaslané zásadné výhrady, a to ohľadom Istanbulského dohovoru, migračnej aj azylovej politiky.

„Nimi odmietla tieto politiky v plnom rozsahu s tým, že nebude nimi viazaná. Toto bolo pre mňa rozhodujúce. Ja som v rámci Strany európskych socialistov otváral témy modernizácie európskej ekonomiky - cez to, aby sme mali strategické technológie, cez asertívnu obchodnú politiku alebo cez neustále vzdelávanie mladých ľudí v kľúčových mega trendoch. Čiže odmietam akékoľvek snahy vyvolať dojem, že mením svoje názory,“ dodal Šefčovič.

Väčšina ľudí zdieľa moju agendu, myslí si Šefčovič

Po nedeľnajšej debate na RTVS nepotvrdil, či ide o zmenu stratégie. Opäť však zopakoval, že sa treba pýtať aj na pozadie pani Čaputovej. „Ten priestor, ktorý teraz budeme dostávať, bude oveľa väčší. Takžé dúfam, že rovnako prísny meter, aký bol doposiaľ na mňa, budú médiá dnes klásť aj na moju protikandidátku. Ja si myslím, že som vysvetlil všetko, ale pokiaľ ide o moju protikandidátku, tiež si myslím, že sa treba opýtať, kto ju podporuje, kto sa s kým stretáva a akým spôsobom spolu komunikovali,“ povedal.

Podľa Šefčoviča ukázalo prvé kolo, že až 60 percent voličov má iný názor ako Zuzana Čaputová. Uviedol to v nedeľnej diskusii na TA3. Vychádzal z volebného zisku Čaputovej na úrovni 40 percent. „Moje videnie sveta zdieľa 60 percent ľudí, keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za. Ide aj o priority v sociálnej politike. Voľby ukázali, že 60 percent ľudí má iný názor ako pani Čaputová,“ povedal.

Kresťanské idey vs. „superliberálna agenda“

Šefčovič opäť zopakoval, že je nadstránícky a nezávislý kandidát, no napriek tomu ho všetci spájajú so stranou Smer. „Nezažil som, že by pani Čaputová musela reagovať na otázky Sulíka, Matoviča a Štefunka. Každá jedna diskusia sa začína touto témou. Zdá sa mi, ako keby toto bola jediná téma, ktorú tu riešime. Kandidujem ja a nie Robert Fico,“ povedal. Tému Gorily vníma ako pomerne starú. Šefčovič upozornil, že nasledujúca dvojtýždňová súťaž ukáže, v čom sa s Čaputovou zhodujú, ale najmä v čom sa líšia. Pôjde o ich hodnotový rámec.

„Pani Čaputová oslovila 40 percent ľudí, ktorí nemajú problém s témami, ktoré budú dôležité. Ide o otázky migrácie či liberálneho prístupu k hodnotám. Uvidíme veľké rozdiely v tom, ako budeme pristupovať k sociálnym témam, k seniorom,“ povedal Šefčovič a dodal, že teraz sa začína odznova, štartovacia čiara je pre oboch rovnaká. Šefčovič hovoril, že jeho voliči sú hlavne mimo Bratislavy. Podľa neho sa kresťanské idey nezhodujú so „superliberálnou agendou“, ktorú Čaputová presadzuje. Tá na to odpovedala, že jej hodnoty sú súcit, láska k blížnemu alebo spravodlivosť, čo sú kresťanské hodnoty.