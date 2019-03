Začal sa boj o palác! Bude drsný, naznačili debaty: Prvý útok Šefčoviča, Čaputová odchádza zo strany

BRATISLAVA - Po mimoriadne napätej volebnej noci sme sa zobudili do rána s jasným výsledkom. Do druhého kola prezidentských volieb sa prebojovali Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Hneď od rána sa obaja zúčastňujú prvých povolebných debát. Šefčovič sa jasne vyhranil voči Čaputovej. Víťazka prvého kola uviedla, že aj naďalej plánuje byť sama sebou. Ćaputová uviedla, že situácia je zrelá na to, aby sa vzdala svojho postu v strane Progresívne Slovensko.

Od rána sa dvaja najúspešnejší kandidáti prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič stretávajú v prvých povolebných diskusiách v RTVS, TA3 a na Markíze. Len pár hodín spánku na nich podpísalo, no obaja horlivo odpovedajú na otázky. Maroš Šefčovič už zaujal svoj postoj a ostro sa voči Čaputovej vyhranil. Zaútočil aj na Kisku, vyzdvihol agendu Smeru a kritizoval postoj celoštátneho denníka. Čaputová potvrdila, že duel sa už začal a aj naďalej chce byť sama sebou a že sa zrejme vzdá postu v Progresívnom Slovensku.

Väčšina ľudí zdieľa moju agendu, myslí si Šefčovič

Podľa Šefčoviča ukázalo prvé kolo, že až 60 percent voličov má iný názor ako Zuzana Čaputová. Uviedol Šefčovič v diskusii na TA3. Vychádzal z volebného zisku Čaputovej na úrovni 40 percent. „Moje videnie sveta zdieľa 60 percent ľudí, keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za. Ide aj o priority v sociálnej politike. Voľby ukázali, že 60 percent ľudí má iný názor ako pani Čaputová,“ povedal.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Jeho súperka v druhom kole volieb mu odkázala, že takáto interpretácia dát si vyžaduje veľkú mieru tvorivosti. „Vítanie migrantov a kultúrno-etické témy, to sú nálepky. Ja neverím, že tomu veríte v súvislosti s tým, ako ma poznáte. Bude priestor si to vysvetliť,“ odkázala. Šefčovič poznamenal, že dostať sa do finále je niekedy ťažšie ako samotný finálový súboj. „Verím, že toto bude tá istá situácia. Chcem sa zamerať na mobilizáciu voličov. Som presvedčený, že väčšina korešponduje s tým, čo som hovoril v kampani,“ povedal.

Čaputová sa zrejme vzdá postu v Progresívnom Slovensku

Čaputová sa nechystá bojovať proti Šefčovičovi. „Budem sa vymedzovať voči javom v spoločnosti. Chcem mat jasný názor k veciam, ktoré ľudí trápi. Tak ako sa predstavitelia PS vyjadrujú, že som ich kandidátka, Snažím sa vyjadriť aj k problémom, ktoré mal pán Štefunko. Predpokladá sa hodnotová rezonancia v súvislosti so stranami, v ktorej pôsobíte. Pokiaľ ide o moju pozíciu podpredsedníčky PS, tejto pozície by som sa vzdala. Možno to urobím aj hneď zajtra alebo v najbližších dňoch. Je na to zrelá doba,“ povedala Čaputová.

Útok na Kisku

Maroš Šefčovič zareagoval, že Čaputovú by skôr vnímal ako kontinuitu toho, čo sa deje v prezidentskom paláci. „Vnímam sa ako zmena v prezidentskom paláci, že by som bol prezident kompetentný, pripravený profesionál, ktorý môže nastúpiť prvý deň s manželkou, ktorá je ochotná urobiť maximum preto, aby reprezentovala krajinu vzorne ako prvá dáma,“ povedal Šefčovič. Chcel by byť prezidentom, ktorý dokáže presadiť veci v zahraničí, bude blízko k ľuďom doma. „A že budem prezidentom, na ktorého budú môcť byť ľudia hrdí. Toto je moja ambícia, toto je tá zmena, ktorú chcem do prezidentského paláca priniesť,“ uviedol v TA3. Šefčovič by nechcel byť takým prezidentom ako Andrej Kiska, ktorý podľa kandidáta zanecháva za sebou rozdelenú spoločnosť a všade hovorí o mafiánskom štáte.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

S Ficom som sa nerozprával

Šefčovič sa ešte nerozprával s Ficom ani s nikým iným. „My sme sa ešte nerozprávali, lebo sme skončili neskoro. Určite si zavoláme. Niekedy je oveľa ťažšie sa dostáť do finále ako vyhrať finále. Rastový potenciál ktorý mám je veľmi vysoký. Ostáva mi 60% priestor voličov. Myslím to vážne, lebo keď sa pozrieme na hodnotový prienik, sú tu oblasti, kde môžem veľa získavať,“ povedal v diskusnej relácii Markízy Na telo Šefčovič. Čaputová uviedla, že 60 % nie je priestor, ktorý by vedela obsiahnuť celý, no bude sa uchádzať aj o hlasy týchto voličov

Ja som nezávislý

Šefčovič opäť zopakoval, že je nadstránícky kandidát. „Napriek tomu, že ma podporuje Smer ste ma predstavili ako kandidáta Smeru-SD. Ja som nezávislý kandidát. Nezažil som, že by pani Čaputová musela reagovať na otázky Sulíka, Matoviča a Štefunka. Každá jedna diskusia sa začína touto témou. Zdá sa mi, ako keby toto bola jediná téma, ktorú tu riešime. Kandidujem ja a nie Robert Fico,“ povedal. Tému Gorily vníma ako pomerne starú.

Zdroj: Topky/Maarty

„Treba to vyšetriť. Každý trestný čin treba potrestať. Zabúdame však na to, čo sa v gorile riešilo. Privatizačne projekty za druhej Dzurindovej vlády. Ak niekto mal prvé materiály, bol to pán Sulík, ktorý s nimi kšeftoval. Je to veľmi smutný príbeh. Pokiaľ by som bol prezidentom a nejako sa vyšetreniu dalo pomôcť, určite to urobím. Žiadna milosť bývalým politikom,“ povedal Šefčovič.

Viem byť nezávislá

Čaputová je presvedčená, že vie byť nezávislá v pozícii prezidenta. „S tými ľuďmi (PS, pozn. red.) sa síce poznám dlhšie, no viem ustáť akúkoľvek dilemu tohto typu.“ Šefčovič uviedol, že dôležitá je história a on dokázal, že vie byť nadstranícky. „Každý sa s týmto musíme vypriadať,“ povedal a považoval za dôležité vyjadriť sa aj k Mikloškovi. „Poznám sa s jeho rodinou. V týchto voľbách bude dôležité to, ako sa voliči postavia k tomu, čo je dôležité, a to je kresťanstvo, manželstvo, problematika spolužitia a adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Sú to témy, ktoré nás budú opäť rozdeľovať. Chcem aby aj voľby boli vnímané aj ako také referendum o týchto hodnotách. Túto tému do diskusie priniesla pani Čaputová. Téma je na stole. Je dôležité aby sme otvorili diskusie, ako sa k týmto otázkam budeme stavať.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Čaputová sa snaží dať zo seba dole nálepky, ktoré jej dávajú protikandidáti. „Nepriniesla som tieto témy ja. Nie sú súčasťou tých troch nosných tém. Chcem byt prehľadná, preto na to odpovedám to čo si myslím. Viem že so oslovila kresťanských voličov, liberálne témy sa s kresťanskými vôbec nevylučujú,“ dodala. “Je tu množstvo príbehov, ktoré som riešila. Od poľnohospodárov až po ľudí v núdzi. Klesá dôvera v politiku a priamo úmerne k tomu stúpa dôvera antisystémových strán.“

Podľa prieskumu má Čaputová podporu najmä v mestách a Šefčovič u staršieho vidieckeho voliča. Kandidátka čísla rešpektuje, no nešpecifikuje sa pre istú skupinu obyvateľov. „Snažím sa osloviť celé spektrum aj z hľadiska veku a bývania.“ Šefčovičovým nástrojom na výhru vo voľbách je mobilizácia voličov aj mimo Bratislavy.

Nebojujme proti ničomu

Kandidát na prezidenta tiež vyzval, aby sa nemaľoval zo Slovenska obraz spálenej zeme. „Prokurátori a policajti dramaticky zvýšili tempo a efektívnosť. Nemali by sme bojovať proti niečomu, proti zlu, prináša to delenie na dobrých a zlých a vytvára to deliace čiary. Ja chcem spájať,“ avizoval Šefčovič. Čaputová uznáva, že Slovensko je krajina, ktorá má svoje pozitívne stránky a úžasný potenciál. „Musíme sa ale zbaviť istých neduhov, ktoré tento potenciál brzdia. Ak hovorím o zle, mám na mysli javy ako korupcia či zneužívanie právomocí. Nemám na mysli jednotlivcov,“ vysvetlila.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Obaja kandidáti sú radi, že predstavitelia extrému zostali pred bránami druhého kola. Čaputová aj Šefčovič sa chcú uchádzať o podporu týchto voličov, a to lepšou alternatívou. „V prvom rade na rozdiel od Čaputovej, voličov týchto strán by som nikdy neoznačil za zlo. Musíme ponúknuť lepšiu alternatívu. Musíme nájsť príčiny, prečo volili týchto kandidátov,“ povedal Šefčovič. Čaputová zareagovala rázne. „Opakujem to desiatykrát. Žiadneho človeka som za zlého neoznačila.“

Kresťanské idey vs. „superliberálna agenda“ podľa Šefčoviča

Šefčovič upozornil, že nasledujúca dvojtýždňová súťaž ukáže, v čom sa s Čaputovou zhodujú, ale najmä v čom sa líšia. „Aký rôzny máme hodnotový rámec. Pani Čaputová oslovila 40 percent ľudí, ktorí nemajú problém s témami, ktoré budú dôležité. Ide o otázky migrácie či liberálneho prístupu k hodnotám. Uvidíme veľké rozdiely v tom, ako budeme pristupovať k sociálnym témam, k seniorom. Musíme sa viac starať o seniorov a mladé rodiny. Seniori majú strach, že im napríklad zrušia vlaky zadarmo. Musíme začať jasne komunikovať, ako chceme tieto veci vyriešiť. Toto budú témy, ktoré ja verím, že rozpracujeme dopodrobna a chcem nimi osloviť 60 percent voličov a vyhrať voľby,“ povedal Šefčovič a dodal, že teraz sa začína odznova, štartovacia čiara je pre oboch rovnaká.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Šefčovič hovoril, že jeho voliči sú hlavne mimo Bratislavy. Podľa neho sa kresťanské idey nezhodujú so „superliberálnou agendou“, ktorú Čaputová presadzuje. Tá na to odpovedala, že jej hodnoty sú súcit, láska k blížnemu alebo spravodlivosť, čo sú kresťanské hodnoty.

Duel sa už začal

Čaputová má z týchto slov pocit, že duel sa už akoby začal. „Zvykla som si, že sa v kampani stretám s nálepkami, ktoré nepatria do môjho hodnotového a názorového sveta,“ uviedla. Svoj postup do druhého kola napriek prieskumom verejnej mienky nebrala ako samozrejmosť, "aj keď istý predpoklad tam bol". Na margo doterajšej kampane Čaputová povedala, že kandidáti boli aj objektmi antikampane.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

„Veľmi si želám, aby sa v druhom kole podarilo udržať štandardnú, kultivovanú a vecnú debatu. Čelíme kríze dôvery vo vzťahu k politickej reprezentácii, a to je priamo úmerné aj tomu, ako zvládame vzájomnú komunikáciu a správanie sa,“ myslí si. Šefčovič si zase počas kampane uvedomil, že spoločnosť je skutočne rozdelená. Podľa jeho slov došlo aj k viacerým sklamaniam v médiách. Manipuláciu s výsledkami prvého kola však nevidí ani jeden z postupujúcich kandidátov. Ani Čaputová, ani Šefčovič zatiaľ nehovorili s neúspešnými kandidátmi o tom, či by ich pred druhým kolom podporili.

Šefčovič chcel podať sťažnosť

Šefčovič naďalej trvá na tom, že sa treba spájať. „Treba sa spojiť a bojovať za lepšie Slovensko, ktoré sa chce v zahraničí presadiť," povedal. Šefčovič dodal, že mal obavy, či si počas kampane všetky médiá zachovajú svoju objektivitu. Chcel podať sťažnosť na celoslovenský denník na štátnu volebnú komisiu. „Zverejnením iného poradia ako bol v hlasovacích lístkoch, doplietol ľudí. Volalo nám množstvo ľudí, ktorí sa pýtali, aké mám vlastne číslo. Ospravedlnenie neberiem, nešlo o omyl. Nebudem sa tým ďalej zaoberať. Nech sa tým zaoberá komisia a ministerstvo kultúry,“ vysvetlil.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Volanie po zmene

Volanie po zmene. Takto cítia výsledok prvého kola prezidentských volieb dvaja najúspešnejší uchádzači o najvyšší ústavný post Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Čaputová už podľa prvotných prieskumov očakávala, že sa s Marošom Šefčovičom v druhom kole predsa len ocitne. „Z prieskumov verejnej mienky vyplývalo, že pán Šefčovič by mal byť ten, kto pôjde do druhého kola. Aj som si to tak priala a zagratulovala som mu. Som rada, že nemusíme ani jeden čeliť kandidátovi extrému," uviedla Čaputová.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Čaputová bude sama sebou

Na otázku, ako chce zabrániť scenáru spred piatich rokov, keď víťaz prvého kola Robert Fico (Smer-SD) v druhom neuspel, Čaputová odvetila, že bude tak ako doposiaľ sama sebou, bude hovoriť to, čo si myslí. „Pokúsim sa osloviť aj voličov, ktorých kandidát nepostúpil do druhého kola. Uchádzam sa o hlasy všetkých. Chcem byť zrozumiteľná, autentická, komunikovať to, kde vidím problémy Slovenska a ponúkať riešenia,“ tvrdí. O dôveru nerozhodnutých voličov a tých, ktorých kandidát nepostúpil, sa chce uchádzať aj Šefčovič.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Pre oboch je to povzbudenie

Obaja súperi považujú svoj zisk z prvého kola za povzbudenie. „Som za to vďačná. Vnímam to aj ako volanie po zmene,“ povedala Čaputová. Podobne to vidí aj Šefčovič. „Cítim volanie, aby sa situácia na Slovensku upokojila a že budeme pracovať na celospoločenskom zmieri,“ povedal. Zmenu tiež vidí v tom, že hlava štátu bude rešpektovaná v zahraničí a Slovensko sa dostane na globálnu úroveň, "čo mi teraz chýba". Druhé kolo tiež prirovnal k referendu o novej superliberálnej agende na Slovensku.

Čaputová spala tri hodiny, od nuly sa ale nezačína

Kandidátka Zuzana Čaputová sa priznala, že v noci dlho neodpočívala. "Ten spánok bol veľmi krátky. Verím, že budem mať čas sa nadýchnuť a pustiť sa do druhého kola," priznala sa Čaputová počas povolebného rána.

Na margo Šefčovičovho vyhlásenia, ktoré hovorí o tom, že sa začína odznova, vyhodnotila, že to nie je celkom tak. "Nemyslím si, že začíname od nuly, pretože už pracujeme s istou mierou poznateľnosti, voliči vnímajú naše profily," argumentovala Čaputová s tým, že spala len tri hodiny, no nateraz to podľa nej musí stačiť.

VIDEO Reakcia Maroša Šefčoviča

VIDEO Reakcia Zuzany Čaputovej