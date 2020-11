Trump sa konečne odhodlal: Oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci Bidenovi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi Joeovi Bidenovi. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP. Trump na Twitteri napísal, že americká agentúra Všeobecná správa služieb (GSA), ktorá zaisťuje praktické fungovanie federálnych úradov, by "mala urobiť to, čo je potrebné".

Zároveň sľúbil, že bude pokračovať v boji za zvrátenie výsledkov volieb. "Verím, že zvíťazíme," povedal a dodal, že "v najlepšom záujme" krajiny je však umožniť začatie procesu príprav na odovzdanie úradu. Jeho vyjadrenie prichádza po tom, čo šéfka GSA Emily Murphyová uviedla, že Trumpova administratíva sprístupňuje finančné prostriedky na proces prechodu a umožní víťazovi volieb Bidenovi a jeho tímu začať s procesom preberania moci.

Murphyová predtým odmietla podpísať list, na základe ktorého by tím Bidena získal prístup k americkým úradom a mohol formálne začať svoju prácu. Bidenov tím zmienené rozhodnutie úradu privítal a vo vyhlásení uviedol, že prichádzajúcej administratíve tak budú poskytnuté "zdroje a podpora potrebné na hladké a pokojné odovzdanie moci".

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster, File

Úlohou amerického úradu po zvolení nového prezidenta je umožniť tímu "zjavného víťaza" volieb prístup k vládnym budovám, e-mailom, vládnym úradníkom a počítačovým systémom, uvoľniť vopred schválené financie na platy a vládu a vytvoriť pre novú administratívu priestory v každom americkom úrade.

Odvtedy, čo americké médiá vyhlásili Bidena za víťaza prezidentských volieb z 3. novembra, Trump inicioval sériu súdnych sporov a vyvíja nátlak na štátnych činiteľov, aby nepotvrdili celkový počet odovzdaných hlasov, tvrdiac, že voľby boli sfalšované.

Stoltenberg zagratuloval Bidenovi k víťazstvu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok zagratuloval Joeovi Bidenovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách a poďakoval mu za dlhodobú podporu NATO a transatlantických vzťahov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie NATO. Stoltenberg v pondelok s Bidenom absolvoval prvý telefonický rozhovor od Bidenovho volebného víťazstva v prezidentských voľbách na začiatku novembra.

Generálny tajomník NATO Bidenovi takisto povedal, že sa "teší na úzku spoluprácu s cieľom naďalej posilňovať väzbu medzi Severnou Amerikou a Európou a pripraviť budúcoročné stretnutie lídrov členských krajín NATO. Vzťahy medzi EÚ a NATO sú počas vlády súčasného prezidenta Donalda Trumpa napäté, pripomína DPA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte USA zvíťazil demokratický kandidát a novozvolený prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AFP.

Volebná rada potvrdila konečné výsledky sčítania, podľa ktorých Biden zvíťazil s náskokom takmer 156.000 hlasov pred republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom. Osvedčenie pravdepodobne ukončí Trumpovu snahu o zvrátenie výsledkov volieb v Michigane, jednom z kľúčových štátov, ktoré potrebuje na to, aby bol znovuzvolený, píše AFP. Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin

Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Americké médiá ho vyhlásili za víťaza prezidentských volieb 7. novembra. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra.

Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra. Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdia, že pri prezidentských voľbách v došlo k podvodom, dôkazy o tom však nepredložili.

Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenovú. Informovali o tom v pondelok americké denníky The Wall Street Journal a The New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje.

Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster

Yellenová (74) sa ešte počas pôsobenia prezidenta Baracka Obamu stala vôbec prvou ženou pôsobiacou na najvyššom poste v americkej centrálnej banke. Ak bude nominovaná na post ministerky financií a schválená Senátom, hornou komorou amerického Kongresu, stala by sa aj prvou ženou v tejto funkcii v dejinách USA.

Rezort by tak prevzala uprostred globálnej pandémie koronavírusu, ktorá spôsobila hospodársky pokles v Spojených štátoch, píše agentúra DPA. Biden oznámil v pondelok viaceré kľúčové postavy svojho kabinetu. Ako napísala AFP, všetko sú to ostrieľaní predstavitelia z administratívy dvojice Obama-Biden z rokov 2009 - 2017 a vo svojich oblastiach majú mimoriadne skúsenosti.