Trump omilostil svojho bývalého poradcu Michaela Flynna

"Je mi veľkou cťou oznámiť, že generálovi Michaelovi T. Flynnovi bolo udelená úplná milosť. Gratulujem generálovi Flynnovi a jeho skvelej rodine, viem, že teraz budú mať naozaj fantastické Vďakyvzdanie!" napísal Trump na Twitteri. Flynn sa v decembri 2017 priznal, že počas vyšetrovania zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 klamal Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI). Flynnove tajné rokovania s ruským veľvyslancom vo Washingtone v decembri 2016, ešte pred Trumpovou inauguráciou, boli základom zdĺhavého vyšetrovania, ktoré viedol špeciálny prokurátor Robert Mueller. Vzťahovali sa na zasahovanie Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Trump v dôsledku priznania odvolal Flynna, a to len 22 dní po tom, ako nastúpil do funkcie poradcu v jeho administratíve. Trump však vždy tvrdil, že predmetné vyšetrovanie je politickým "honom na čarodejnice" a Flynn - bývalý armádny generál a šéf Obrannej spravodajskej agentúry (DIA) - je "dobrým človekom". Omilostenie Flynna v posledných dňoch Trumpovho prezidentského mandátu tak bolo očakávané. Deň vopred ho avizoval internetový spravodajský portál Axios či denník The New York Times s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou.

Flynn po priznaní v roku 2017 spolupracoval s tímom osobitného vyšetrovateľa Muellera, ktorý vyšetroval zmienené zasahovanie Ruska aj kontakty členov vtedajšieho volebného štábu Trumpa s ruskými predstaviteľmi. V januári 2020 požiadal Flynn o stiahnutie svojho priznania o klamstve, pričom sa odvolával na údajné pochybenia prokuratúry v zmysle dohody, ktorú s ním uzavrela.

Americké ministerstvo spravodlivosti následne v máji tohto roka veľmi nezvyčajne ukončilo Flynnov prípad s tým, že jeho údajné klamanie vyšetrovateľom FBI nebolo závažné, čím rezort prihral Trumpovi dôležité politické víťazstvo, uviedla AFP. Federálny sudca žiadal ďalšie preskúmanie prípadu, udelenie prezidentskej milosti však ďalšiemu súdnemu konaniu zabráni. Viacero demokratov vyjadrilo v súvislosti s Flynnovým omilostením rozhorčenie. "Trump opäť raz zneužil právomoc udelenia milosti, aby tak odmenil Michaela Flynna, ktorý si vybral lojalitu Trumpovi pred lojalitou k svojej krajine," zareagoval Adam Schiff, predseda Výboru Snemovne reprezentantov pre kontrolu tajných služieb.