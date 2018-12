Reštauráciou otriasol mohutný výbuch: VIDEO Budova v plameňoch, 42 zranených

Podľa polície je 42 ľudí zranených, väčšinou ľahko, aj keď jedna osoba je vo vážnom stave. Previezli ich na ošetrenie do neďalekých nemocníc. Príčina výbuchu v dvojposchodovej reštaurácii sa vyšetruje. Na televíznych záberoch bolo vidieť, že ju zachvátili plamene a takmer sa zrútila. Na mieste zasahovali desiatky hasičov. Okná na susednej obytnej budove boli rozbité a autá parkujúce pred ňou boli čiastočne zasypané troskami.

#BREAKING: Japanese police say at least 41 people have been injured in an explosion at a restaurant in Sapporo, Japan. (Video: @maguro1_5)



pic.twitter.com/8FLYfauInO