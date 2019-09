FOTO Hurikán Dorian zabil na Bahamách 20 ľudí: Naberá na sile, ľudia sa pripravujú na najhoršie

"Začíname mať jasnejší obraz o stratách na životoch, aspoň na (skupine ostrovov) Abaco, a stratách na životoch na (ostrove) Grand Bahama," povedal Sands pre miestnu rozhlasovú stanicu. Bilancia obetí sa podľa neho týka týchto zmienených ostrovov, minister však tiež upozornil, že záchranné a pátracie operácie pokračujú, pričom prehľadávanie zaplavených domov sa len začína.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ramon Espinosa

Organizácia Spojených národov medzitým oznámila, že na Bahamách potrebuje po ničivom hurikáne približne 70.000 ľudí okamžitú pomoc, prevažne vo forme potravín, pitnej vody, liekov a ubytovania, informovali agentúry AFP a AP. Svetová organizácia uvoľnila zo svojho fondu pre núdzové situácie milión dolárov na pomoc týmto ľuďom, uviedol námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Mark Lowcock novinárom v New Yorku počas telefonátu z bahamskej metropoly Nassau, kde sa stretol s bahamským premiérom Hubertom Minnisom.

Hurikán Dorian je najsilnejšou búrkou v záznamoch, aká zasiahla Bahamy. Najhoršie postihol ostrovy Abaco a ostrov Grand Bahama v severnej časti súostrovia, ktoré zasiahol v nedeľu ako mohutný hurikán piatej kategórie. Nad Bahamami sa takmer zastavil, čo tam zhoršilo záplavy a škody spôsobené vetrom, a zoslabol na druhú kategóriu, kým sa v utorok začal pohybovať smerom na sever.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gonzalo Gaudenzi

Červený kríž už predtým uviedol, že Dorian zničil najmenej 13.000 domov. Pobrežná stráž USA v stredu oznámila, že od sformovania hurikánu zachránila 61 ľudí, pričom pokračuje v operáciách v regióne.

Dorian opäť naberá na sile

Hurikán Dorian počas prechodu k juhovýchodnému pobrežiu USA v stredu miestneho času znova zosilnel a zaradili ho tak opätovne do tretej z celkovo piatich kategórií. Oznámili to americkí meteorológovia, informujú agentúry AP a AFP. Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami uviedlo, že Dorian sprevádzal vietor so stálou rýchlosťou do 185 kilometrov za hodinu. Centrum hurikánu sa o 23.00 miestneho času (5.00 h SELČ) nachádzalo približne 168 kilometrov južne od mesta Charleston v Južnej Karolíne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gonzalo Gaudenzi

Dorian sa presúval smerom na sever rýchlosťou okolo 11 kilometrov za hodinu. Súčasnú silu by si mohol udržať asi 12 hodín a podľa aktuálnej predpovede sa očakáva jeho postupné oslabovanie v priebehu štvrtka a piatka, vyplýva z údajov NHC. Hurikán sa pohyboval popri pobreží Spojených štátov, kde hrozia záplavy v nízko položených oblastiach od štátu Georgia po Virgíniu. V regióne pociťujú silnejší vietor a stovky domov a podnikov v Georgii sú už bez elektriny.

V Južnej Karolíne, kde sa viac než 1500 ľudí uchýlilo do 28 evakuačných stredísk, sa úrady obávajú o historické prístavné mesto Charleston, ležiace na polostrove náchylnom na záplavy, píše AP. V stredu neskoro večera tam už začal padať dážď. Na pobreží Južnej Karolíny nariadili povinnú evakuáciu celkovo okolo 830.000 ľudí. Státisíce ďalších mali opustiť pobrežie Georgie. Americké námorné sily nariadili podobne evakuáciu vojenského personálu v Severnej Karolíne, pričom presúvali lode a lietadlá zo základní vo Virgínii do vnútrozemia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ramon Espinosa

Federálny úrad pre mimoriadne situácie (FEMA) oznámil, že pripravených je 4000 pracovníkov federálnych pohotovostných zložiek, 6000 príslušníkov Národnej gardy a 40.000 pracovníkov infraštruktúrnych podnikov. V štáte Florida, ktorý mal podľa pôvodných projekcií Dorian priamo zasiahnuť, pocítili úľavu, keď hurikán v stredu prešiel "okolo" v pomerne bezpečnej vzdialenosti. V meste Orlando znova otvorili medzinárodné letisko, podobne ako veľké zábavné parky.

Jeden obyvateľ Floridy však zahynul počas prípravy na hurikán - 56-ročného muža zhodilo v pondelok na predmestí Orlanda zo stromu, keď pílil konáre. V Severnej Karolíne zomrel 85-ročný muž po páde z rebríka, keď sa rovnako pripravoval na hurikán.