Kritická situácia v Taliansku: Sedemdesiat percent Benátok je pod vodou, obetí pribúda

Z viacerých regiónov krajiny však hlásili zranených padajúcimi konármi stromov, vrátane hasičov, ktorí sú od nedele v kolotoči odstraňovania následkov vyčíňania prírody. Preventívne došlo k uzavretiu Pompejí pri Neapole, ktorých areál museli turisti z bezpečnostných dôvodov opustiť. Záplavy a zosuvy pôdy hlásili z provincie Udine, z Cortiny prišla informácia o evakuácii štyroch desiatok ľudí ohrozených vodami rieky Bigontina. Diaľnicu Miláno-Bologna v úseku medzi Piacenzou a Fiorenzuolou museli pre záplavy dočasne uzavrieť. Prudký nárazový vietor spôsobil problémy v trajektovej i leteckej doprave na juhu Talianska. Lietadlá smerujúce do sicílskeho Palerma odklonili na letiská v Catanii a Trapani, ťažkosti sprevádzali trajektovú dopravu spájajúcu Neapol s ostrovmi Capri a Ischia.

Už v nedeľu si nepriaznivé počasie sprevádzané v Taliansku intenzívnymi zrážkami a prudkým nárazovým vetrom vyžiadalo najmenej päť obetí. Štyria muži prišli o život v juhotalianskom regióne Kalábria, kde ich v blízkosti mesta Crotone zasiahol zosuv pôdy, keď sa pokúšali opraviť poškodené potrubie. Ďalšiu obeť počasia našli hasiči neďaleko kalábrijského prístavu Catanzaro. V autonómnej provincii Južné Tirolsko zablokoval zosuv pôdy Brennerskú diaľnicu, ktorú zatvorili medzi obcami Brenner a Sterzing. Zosuv zasiahol aj niekoľko vozidiel. Iba jedna osoba však pri tom utrpela ľahšie zranenia. Vo viacerých regiónoch sa v pondelok nevyučovalo, uzavreté boli aj predškolské zariadenia.

Zdroj: SITA/Andrea Merola/ANSA via AP

Benátky pod vodou

Sedemdesiat percent Benátok je pod vodou po tom, čo jej hladina v meste stúpla až do výšky 149 centimetrov nad úroveň mora. Informovali o tom miestni predstavitelia. Benátky často sužujú záplavy, keď do nich silný vietor tlačí vodu z lagúny, ale pondelkové čísla sú výnimočné a predpovede dokonca hovoria, že budú ešte viac stúpať, až do 160 centimetrov.

Súčasná hladina vody je najvyššia zaznamenaná od novembra 2012, vyplýva to zo štatistík mesta. Poslednýkrát, keď prekročila 160 centimetrov, bolo v decembri 1979. Na väčšine územia Talianska platí varovanie pred záplavami v dôsledku silných dažďov, pričom problém znásobuje slabá údržba riečnych korýt. Podľa predsedu kraja Benátsko Lucu Zaiu by mohli povodne dokonca dosiahnuť úroveň z roku 1966, keď voda zatopila tak Benátky, ako aj Florenciu.