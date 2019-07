Začal sa veľký lov na medvede, varujú ochranári! Toto sú miesta na Slovensku, kde vládne strach

„VLK musí v záujme lesov a zvierat makať aj v letných horúčavách. Frontálny útok na odstrel medveďov sa práve začal,“ znie stanovisko Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k snímke, ktorú si lesoochranári zavesili na svoju sociálnu sieť.

Snímka zachytáva tabuľu, z ktorej obsahu vyplýva, koľko šeliem sa kde nachádza. A práve o tom, či jedince predstavujú hrozbu a budú odstrelené, sa rozhodovalo na jednotlivých konaniach.

Zdroj: FB/Lesoochranárske zoskupenie VLK

Odlov medveďa je však možný iba na základe výnimky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR alebo rozhodnutia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR. V reakcii pre topky.sk to podotkol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák s tým, že MŽP v tomto roku eviduje 23 takýchto žiadostí. „Každou žiadosťou o udelenie výnimky z druhovej ochrany sa ministerstvo zo zákona zaoberá. Vtedy prebieha konanie, do ktorého sa daná nezisková organizácia zapája,“ doplnil.

Uvedené zdôraznil na margo rozpisu konaní, na ktorých sa preberal odstrel medveďov. „MŽP nemôže komentovať tabuľu, ktorá sa zrejme nachádza v kancelárii neziskovej organizácie. Avšak z obsahu pravdepodobne vyplýva, že ide o dátumy, do ktorých VLK podá svoje stanoviská, keďže sa často vyskytuje v konaniach ako jedna zo strán.“

Zverejnený rozpis konaní neostal bez povšimnutia. Laická verejnosť voči nemu vyjadrila kladné i záporné reakcie.

Azda najhodnotnejšia bola Františkova otázka. „Čo by ste odkázali Očovanom, ktorým sa posledné noci medveď prechádza pravidelne po ulici? Osobne by som rád argumentoval za medveďa, avšak chce to nejaké seriózne body do diskusie proti strachu a emóciám ľudí, ktorí sa proste jednoducho boja,“ dožaduje sa spätnej väzby muž.

Údaj na tabuli totiž hovorí, že v Očovej sa majú vyskytovať štyri šelmy. „Odpoveď je jednoduchá. Rozumieme tomuto problému. Minulosť ale ukázala, že strieľanie tento problém vytvára a nie, že rieši. Takže navrhujeme úplne iné a skutočne účinné riešenia. Tie ale nechcú poľovníci realizovať, preto je v okolí Očovej niekoľko stoviek krmovísk, ktoré lákajú medvede, aby boli problémy a dôvody na streľbu,“ skonštatoval VLK.

Zdroj: Getty Images ​

Šelmy si zvykli chodiť vyberať odpadkové koše

Ministerstvo pravidelne upozorňuje, že systémovým riešením je nedávať medveďom dôvod prichádzať do ľudskej blízkosti. A apeluje najmä na zaistenie komunálneho odpadu, či odpadu z reštaurácií. „Práve dôkladné zabezpečenie komunálneho odpadu je kľúčovým a koncepčným riešením, pri ktorom existuje predpoklad, že sa podstatným spôsobom zníži počet nežiaducich stretov medveďa a človeka,“ doložil Ferenčkák.

Medveď hnedý je chránený živočích podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj v zmysle európskej legislatívy.