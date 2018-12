Nákup potravín na poslednú chvíľu: PREHĽAD Upravených otváracích hodín našich reťazcov cez sviatky

TESCO

Nižšie vymenované hypermarkety Tesco budú otvorené od 21. do 23. decembra do polnoci. Ide o HM Košice, HM Prešov, HM Poprad, HM Michalovce, HM Spišská Nová Ves, HM Banská Bystrica, HM Martin, HM Zvolen, HM Levice, HM Nitra, HM Nové Zámky, HM Trenčín, HM Žilina, HM Považská Bystrica, HM Piešťany, HM Prievidza, HM Lamač a HM Trnava.

Na Štedrý deň budú predajne Tesca otvorené od 6. hodiny rannej do 11. hodiny doobeda. Výnimkou bude len obchodný dom v Bratislave, ktorý bude fungovať od 7. hodiny rannej do spomínanej jedenástej hodiny.

Cez Prvý a Druhý sviatok vianočný budú všetky predajne zatvorené. Dňa 27. decembra bude otvorené od 7. hodiny rannej do 22. hodiny .

Na Silvestra budú obchody Tesca otvorené od 6. hodiny rannej do 18. hodiny. Výnimkou sú hypermarkety v mestách Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin, Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Ružomberok, Čadca, Liptovský Mikuláš. Tie budú fungovať do 19. hodiny. Do siedmej večera budú otvorené aj supermarkety a Tescá Expres v mestách Krompachy, Tvrdošín, Turzovka, Hnúšťa, Turčianske teplice, Žilina Tempo, Žilina Hájik, Hriňová a Martin Priekopa.

Na Nový rok budú všetky predajne zatvorené.

Na Troch kráľov budú predajne Tesca zatvorené. V nasledujúci deň (7.1.) budú otvorené od 7. hodiny rannej do 22. hodiny.

Upravené prevádzkové hodiny bude mať aj služba Tesco Online nákupy. Tá bude fungovať nepretržite až do 23. decembra. Opätovne sprístupnená bude 27. decembra.

BILLA

Na Štedrý deň budú predajne Billy otvorené od 6:30 do 11. hodiny doobeda. Počas prvých dvoch sviatkov vianočných budú jej predajne zatvorené.

Reťazec na Silvestra otvorí svoje dvere zákazníkom väčšinou od 7. hodiny rannej do 17. hodiny podvečer. Kompletný časový harmonogram nájdete TU. Dňa 1. januára budú všetky predajne Billy zatvorené.

KAUFLAND

Na Štedrý deň budú predajne Kauflandu otvorené od 6. hodiny rannej do 11. hodiny dopoludnia. Cez 1. a 2. sviatok vianočný budú zatvorené. Možnosť znova v nich nakúpiť bude od 27. do 30. decembra, a to od 7. hodiny rannej do 21. hodiny. Na Silvestra od 7. hodiny rannej do 18. hodiny. Na Nový rok a 6. januára budú obchody Kauflandu zatvorené. Vyššie uvedené neplatí pre Kaufland v bratislavskom nákupnom centre Avion, ktorý bude na Štedrý deň otvorený od 8. hodiny rannej do 11:00. Na Silvestra od 10:00 do 16:00.

LIDL

Na Štedrý deň budú predajne Lidla otvorené od 7. hodiny rannej do 11. hodiny dopoludnia. Cez 1. a 2. sviatok vianočný budú zatvorené. Na Silvestra predajca otvorí od 7. hodiny rannej do 15. hodiny poobedia. Na Nový rok budú zo zákona zatvorené.

TERNO

Počas 22. a 23. decembra budú niektoré predajne Terna fungovať od 7. hodiny rannej do 17. hodiny. Kompletný časový harmonogram nájdete TU. Na Štedrý deň budú obchody otvorené od 6. hodiny rannej do 11. hodiny dopoludnia. Pokiaľ ide o Silvestra, väčšina predajní reťazca bude otvorených do 17. hodiny. Viac informácií nájdete vo vyššie uvedenom odkaze, ktorý vás presmeruje na stránku predajcu. Na Nový rok budú všetky pobočky zatvorené.