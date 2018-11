Taxikár vzal z Kramárov dedka: Šokujúce FOTO účtu, jeho vnučka s tým nemôže nič urobiť!

BRATISLAVA – Síce to bolo čierne na bielom, beztak nemohla Petra uveriť vlastným očiam. Keď sa jej do rúk dostal účet za taxislužbu, ktorú využil jej starý otec, aby sa po operácii pohodlne dostal domov, zostala poriadne nahnevaná.

Bol štvrtok, 09:57 dopoludnia, keď vzal taxikár spred nemocnice na Kramároch staršieho muža, ktorý smeroval do Vrakune. Príchod do cieľa bol o 10:30 hodine. Trvalo teda 33 minút, kým taxikár zákazníka priviezol domov. Ten mal od nemocnice vzdialený 13,5 kilometra. Vodič taxíka, Aladar Čóka, si však od klienta vypýtal neprimeranú, ba až nehoráznu sumu. Na fotke účtu, ktorý nám do redakcie zaslala Petra M., stojí suma 95,50 eura.

Vyfotený účet za taxík z Kramárov do Vrakune. Zdroj: Tip čitateľa/Petra M.

„Myslela som si, že taxíky v Bratislave stoja maximálne 20 eur. Ako ale môžete vidieť, dokáže sa to vyšplhať až na skoro 100 eur, a to z Kramárov do Vrakune. Pán Aladar Čóka nemal vôbec záujem túto sumu prediskutovať, ba čo je horšie, skoro mi prešiel autom po nohách,“ hovorí nahnevaná Petra s tým, že na celom prípade je najhoršie to, že taxikár neokradol ju, ale jej dedka po operácii, ktorý sa už z nemocnice nevedel dočkať domov.

K bezcharakternému konaniu súkromníka sa vyjadrila aj facebooková stránka Denník taxikára. „Žiaľ, nijaký zákon neporušil, na Slovensku máme totiž voľnú tvorbu cien. Takže ak by mal aj sto eur na kilometer, je na dverách a vo vozidle označený cenníkom, tak smolu má jedine zákazník, ktorý si to neprečíta,“ vysvetlil administrátor. A preto je len vecou taxikára, že mal to svedomie si od staršieho pána vypýtať takmer trojcifernú sumu za 13,5-kilometrovú jazdu v rámci hlavného mesta. Denník ďalej napísal, že „práve podobné individuá robia hanbu taxikárom“ a na záver ľuďom odporúča, „volajte si tie taxislužby, ktoré máte overené a ste s nimi spokojní. Alebo využívajte aplikácie Liftago a Hopin.“