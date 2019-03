Je to definitívne! Volebná komisia oznámila konečné výsledky: Iba v týchto okresoch bolo všetko inak

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Je to tu! Štatistická komisia potvrdila oficiálne výsledky prvého kola prezidentských volieb. Víťazkou sa stala Zuzana Čaputová so ziskom vyše 40 percent hlasov, do druhého kola postúpil Maroš Šefčovič do ziskom necelých 19 percent. O dva týždne si Slováci vyberú prezidenta.