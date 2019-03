Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu mrzí, že ľudia opäť hodnotili kandidátov podľa sľubov

Z výsledku volieb má napriek tomu dobrý pocit, lebo si podľa neho „odmakali poctivú kampaň v regiónoch a napriek roky trvajúcej mediálnej kampani sme dokázali vybojovať štvrté miesto“. Hlavný cieľ sa im nepodaril, ale "idú sa s plnou chuťou a vážnosťou pustiť do volieb do Európskeho parlamentu". K výsledkom prvého kola voľby prezidenta to dnes na tlačovej besede v sídle Ľudovej strany Naše Slovensko v Banskej Bystrici povedal kandidát na prezidenta Marian Kotleba. Odporúčanie voličom pre druhé kolo volieb zatiaľ nedal.

Podľa člena jeho volebného štábu Ondreja Ďuricu výsledok volieb rešpektujú. „Vnímame to ako úspech, pretože v porovnaní s poslednými parlamentnými voľbami si ĽSNS polepšila o 25 percent a sám predseda o 40 percent,“ uviedol Ďurica.

Kotleba nevie v tejto chvíli povedať, či bude pred druhým kolom volieb hlavy štátu dávať svojim voličom nejaké odporúčanie. „Podľa môjho názoru medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom nie je nejaký výrazný hodnotový rozdiel, preto neviem s čistým svedomím odporučiť ani jedného z nich. Jediné v čom mám pochybnosť je to, a mohlo by to byť výhodou pána Šefčoviča, že si neviem veľmi dobre predstaviť, ako bude pani Čaputová napĺňať úlohu hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR,“ dodal k tejto téme.

Pán Harabin je podľa Kotlebu vo svojich vyjadreniach zjavne nekonzistentný, keďže dnes už vyhlásil, že o podporu ĽSNS záujem nemal a ani s nimi nerokoval. „My sme to na rozdiel od neho netajili, ale do volieb sme išli samostatne, lebo nedokázal vysvetliť svoje kroky z minulosti, ktoré urobil ako minister,“ dodal na adresu povolebných vyhlásení tretieho kandidáta v poradí.

"Pán Kotleba posunul pána Šefčoviča do druhého kola, čiže posunul v podstate zánik rodiny, islamizáciu slovenskej kresťanskej rodiny, základne a cudzie vojská na území Slovenska a v podstate zánik štátu," povedal kandidát na prezidenta Štefan Harabin v noci po zverejnení predbežných výsledkov.

Víťazkou prvého kola prezidentských volieb sa stala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. V druhom kole bude o priazeň voličov bojovať s Marošom Šefčovičom, ktorý obsadil druhú priečku so ziskom 18,66 percenta hlasov. Marian Kotleba so ziskom 10,39 percenta hlasov sa umiestnil až na štvrtom mieste, lebo pred ním skončil Štefan Harabin so 14,34 percentami hlasov.