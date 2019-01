Tauchmannová odovzdala podpisy na prezidentskú kandidatúru

"Urobila som 150 výjazdov po Slovensku, rozprávala som sa s ľuďmi," uviedla. Podľa nej ľudia chcú, aby všetci ľudia mali rovnaké práva, aby sa potrestali tie skutky, ktoré potrestané majú byť. "Zákony majú byť jednoduché, zrozumiteľné v súlade s morálkou," dodala. Zároveň verí, že postúpi do druhého kola prezidentských volieb.

Záujem kandidovať na post prezidenta ohlásila Bohumila Tauchmannová Záborská vlani v júni. Do boja o kreslo prezidenta ide ako nezávislá občianska kandidátka. "Keď som si počas svojho života myslela, že viem pomôcť, tak som napísala projekt, ktorý sa týkal spoločenskej zodpovednosti. Od spoločenskej zodpovednosti som sa dostala k občianskej zodpovednosti a rozhodla som sa kandidovať," vysvetlila, prečo sa rozhodla kandidovať. Už viac ako rok chodí po Slovensku, aby si overila, či dostane podporu od občanov. Má pocit, že obyčajní ľudia - či už politicky napravo alebo naľavo, vedia lepšie vyjadriť problémy Slovenska ako politici. Cíti, že ľudia neveria štátu a štátnym inštitúciám. Práve navráteniu dôvery v štát by sa chcela ako prezidentka venovať.

Ako hlava štátu by sa chcela venovať aj budovaniu aktívnej občianskej spoločnosti a rada by pomohla zlepšiť hospodársku situáciu na Slovensku. Seba charakterizuje ako liberálno-konzervatívnu. Za liberálku sa považuje v témach ako osobné slobody, sloboda podnikania, úzkeho štátu a nízkych daní, ktoré nekrivia morálku podnikateľov. "Moje konzervatívne ja - to je rodina, tradície, budovanie národnej hrdosti, ale v zdravej podobe," uviedla.

Bohumila Tauchmannová Záborská sa narodila 19. septembra 1958 v Martine. Počas svojho profesného života sa venuje propagácii slovenských potravín, je napríklad autorkou projektu Kvalita z našich regiónov.