Česko reaguje na Zuzanu Čaputovú: Útok na prezidenta Zemana, ostré slová Okamuru

Prvý podpredseda ČSSD Roman Onderka dúfa, že Čaputová bude viac komunikovať s predsedom najsilnejšej slovenskej vládnej strany Smer-sociálna demokracia na čele s Robertom Ficom.

"Pevne verím, že to nebude znamenať zásadnú zmenu. V4 môže plniť dôležitú úlohu, aby sme dokázali v Európskej únii hlasnejšie hovoriť, ako si predstavujeme budúcu Európu. Tých nástrojov a ďalších spojenectiev nemáme veľa," povedal Kupka.

Podľa Okamuru Čaputová podporuje likvidáciu tradičnej rodiny, európskych kresťanských hodnôt a suverénnych národných štátov v Európe. Nastávajúca prezidentka je podľa neho probruselský a prounijní politík, zástanca veľkého európskeho superštátu. "Ako SPD si môžeme len priať, a dúfam, že to tak bude, aby sa nenarušila kvôli postojom budúcej prezidentky úzka spolupráca v rámci V4, pretože tá je známa svojím kritickým pohľadom k určitým nariadeniam alebo príkazom z Bruselu. Týka sa to napríklad migrácie," poznamenal Okamura.

Tomio Okamura Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Podľa Kupku je pozitívnym signálom, že Čaputová je proeurópskym a prozápadným politikom. "V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, ako veľmi bude schopná naplniť očakávania Slovákov," poznamenal. Slováci podľa neho v druhom kole vyberali medzi programovo podobnými kandidátmi. Rozhodovalo aj to, že protikandidát, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, bol podporovaný stranou Smer. Podľa Kupku je to jasná správa pre vládnu reprezentáciu, že parlamentné voľby v roku 2020 by pre ňu mohli byť komplikované.

Pre Onderka bolo prekvapivé, že volebná účasť v druhom kole predstavovala iba 41,79 percenta. Štatutárny podpredseda ČSSD dúfa, že Čaputová bude viac spolupracovať s Ficom na riešení slovenských problémov. Doteraz bol podľa neho vidieť neustály spor medzi úradujúcim prezidentom Andrej Kiska a predsedom Smeru. Vzťah Slovenska a Česka je zásadný, myslí si Onderka, vo vzťahu k V4, Európskej únii aj k histórii oboch krajín.

Zeman sa teší na stretnutie

Prezident Miloš Zeman zablahoželal Zuzane Čaputovej k víťazstvu vo voľbách a teší sa na stretnutie v Česku. Verí, že česko-slovenské vzťahy a spolupráca vyšehradskej skupiny zostanú nadštandardné. Na twitteri to dnes ráno uviedol prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. "Veríme, že česko-slovenské vzťahy a spolupráca vyšehradskej štvorky zostanú nadštandardné. Tešíme sa na stretnutie v Českej republike!"

Blahopřejeme Zuzaně Čaputové k vítězství v prezidentských volbách na Slovensku. Věříme, že česko-slovenské vztahy a spolupráce Visegrádské čtyřky zůstanou nadstandardní. Těšíme se na setkání v České republice! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31. marca 2019

Čaputovej gratulovalo aj množstvo českých politikov. Podľa ministra zahraničných vecí Tomáša Petrička (ČSSD) Slováci jej zvolením jednoznačne potvrdili proeurópsku orientáciu krajiny a záujem na čo najlepších vzťahoch so svojimi susedmi. Čaputová po zvolení dala najavo, že chce dodržať tradíciu a že jej prvá zahraničná cesta čoby novej hlavy štátu povedie do Českej republiky. "Českú republiku vnímam ako bratský národ. Prezidenta Miloša Zemana rešpektujem ako legitímne zvoleného prezidenta," povedala Čaputová na novinársku otázku. Zeman minulý týždeň prijal jej súpera Maroša Šefčoviča a zaželal mu úspech v prezidentských voľbách.

"Srdečne gratulujem pani Zuzane Čaputovej k zvoleniu do funkcie prezidentky Slovenskej republiky!," napísal v noci minister Petříček na twitteri. Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách pogratuloval aj predseda ODS Petr Fiala. "Prajem jej, aby dokázala naplniť veľké nádeje, ktoré do nej voliči na slovenských vložili," dodal.

Srdečně gratuluji paní Zuzaně Čaputové ke zvolení do funkce prezidentky Slovenské republiky! Slováci svou volbou jednoznačně potvrdili proevropskou orientaci své země a zájem na co nejlepších vztazích se svými sousedy. Slovensko je nám Čechům ze všech zemí nejblíž! — Tomáš Petříček (@TPetricek) 30. marca 2019

Blahoželanie na twitteri pripojil aj novozvolený predseda KDU-ČSL Marek Výborný. Česi a Slováci si podľa neho aj naďalej zostanú blízki. Bývalý podpredseda ľudovcov Marian Jurečka v gratulácii vyjadril aj veľkú radosť.

Blahopřeji prezidentce Zuzaně Čaputové, nové prezidentce Slovenské republiky. Češi a Slováci si i nadále zůstanou blízcí. #kducsl — Marek Výborný (@MarekVyborny) 31. marca 2019

Podľa predsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila je zvolenie Čaputovej dobrou správou pre SR. "Verím, že priateľské vzťahy medzi našimi krajinami budú pokračovať. Pani Čaputovej k víťazstvu gratulujem a dúfam, že sa aj my čoskoro dočkáme slušného prezidenta, ktorý hľadí dopredu a nie je zaťažený minulosťou!"

Gratulácie aj z Litvy a Estónska

Prezidentky Litvy a Estónska blahoželali v nedeľu Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách v SR. "Gratulujem, Zuzana Čaputová, novozvolená prezidentka Slovenska! Želám vám veľa úspechu pri službe svojej krajine a jej obyvateľom!" napísala na Twitteri litovská prezidentka Dalia Grybauskaite. Bývalá eurokomisárka je prvou ženou na poste hlavy štátu v Litve od júla 2009. Jej druhé funkčné obdobie sa končí tento rok a o tretie sa už uchádzať nemôže.

Congratulations Zuzana Čaputová, President-elect of #Slovakia! Wishing lots of success serving your country and its people! — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 30. marca 2019

Rovnakú platformu využila aj prvá prezidentka ďalšej pobaltskej krajiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, ktorá nastúpila do funkcie v októbri 2016. Ku svojej gratulácii dodala: "Teším sa na mnohé zaujímavé rozhovory, plodnú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú ochranu našich hodnôt a zásad."

Congratulations to #ZuzanaČaputová on her presidential election victory. I look forward to many interesting discussions, fruitful bilateral cooperation and jointly protecting our values and principles. — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 31. marca 2019

Ku gratuláciám sa pridala aj súčasná predsedníčka Valného zhromaždenia OSN María Fernanda Espinosová. "Blahoželám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za prvú prezidentku Slovenska. Potrebujeme viac žien pri moci, aby sme dosiahli zmenu. Pokračujme v budovaní sveta so skutočnou rovnosťou pohlaví," napísala vo svojom tvíte bývalá ministerka zahraničných vecí juhoamerického Ekvádora.

Congratulations to #ZuzanaCaputova on her election as the first female President of #Slovakia. We need more #WomenInPower to make a difference. Let’s continue to build a world with real gender equality. #UN4All pic.twitter.com/4nskYR34Zn — UN GA President (@UN_PGA) 31. marca 2019

Líder politickej skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) v Európskom parlamente a koordinátor EP pre brexit Guy Verhofstadt na Twitteri blahoželal "liberálnej prezidentke pre Slovensko". "Slováci svojimi voľbami vysielajú Európe signál nádeje: humanizmus, slušnosť, solidarita a odvaha. Čerstvý vietor do liberálnych a centristických plachiet, formujme Európu spolu!" dodal.

Congratulations, Zuzana #Čaputová, Liberal President for Slovakia! The Slovak people send a signal of hope to Europe with your election: humanism, decency, solidarity & courage. A fresh wind into liberal & centrist sails, let us shape Europe together! @ALDEgroup @progresivne_sk pic.twitter.com/XG9gV8ZvU8 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 30. marca 2019

Reagoval aj Porošenko

Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky zablahoželal v nedeľu aj ukrajinský prezident Petro Porošenko. Prostredníctvom sociálnej siete Twitter Porošenko napísal: "Srdečne blahoželám novozvolenej prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Želám vám veľa úspechov pri službe Slovensku za prosperitu národa. Som presvedčený o ďalšom posilňovaní bilaterálnych vzťahov medzi našimi dvoma krajinami."

My warmest congratulations to the newly elected President of the Slovak Republic Zuzana Čaputová. I wish you every success in serving Slovakia for the prosperity of the nation. I am convinced of the further strengthening of bilateral relations between our two countries. pic.twitter.com/veQZHzjyy7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31. marca 2019

Na Ukrajine sa v nedeľu konajú prezidentské voľby. Právo odovzdať hlas niektorému z 39 kandidátov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že nikto z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší sa tak zrejme stretnú v druhom kole volieb, naplánovanom na 21. apríla.

Gratulácia od Donalda Tuska

Ku gratulantom na Twitteri sa pripojili aj predseda Európskej rady Donald Tusk. „Gratulujem Zuzane Čaputovej k zvoleniu za prezidentku Slovenska. Bolo to veľmi silné hlasovanie v srdci Európy za slušnosť v politike, vládu práva a toleranciu,“ napísal.