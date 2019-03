O prezidentské voľby bol záujem aj zo sveta: The New York Times im venuje značnú pozornosť

WASHINGTON - Renomovaný americký denník The New York Times zverejnil v sobotu večer hneď päť článkov o výsledku prezidentských volieb na Slovensku.

Krátko po zverejnení predbežných výsledkov hlasovania denník publikoval správu agentúry Associated Press s titulkom "Liberálny nováčik Čaputová bola zvolená za prvú slovenskú prezidentku". Liberálna environmentálna aktivistka a relatívny nováčik v politike prilákala voličov zhrozených korupciou a politikou hlavných strán, píše sa v článku. Denník potom zverejnil aj príspevok spravodajskej agentúry Reuters s podobným titulkom: "Liberálna právnička Čaputová zvíťazila vo voľbách a stala sa prvou slovenskou prezidentkou." Aj Reuters zdôraznil, že Čaputová využila verejný hnev nad korupciou a zoslabila trend víťaziacich populistov a politikov vystupujúcich proti EÚ v Európe.

The New York Times potom publikoval ešte ďalšie dva materiály agentúry Reuters o vývine výsledkov hlasovania po čiastkovom a konečnom sčítaní hlasov. Onedlho denník zverejnil aj rozsiahly článok od vlastných reportérov. "Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc zapojiť sa do osobných útokov na svojich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť do slovenskej, často toxickej politickej klímy," napísali reportéri Marc Santora a Miroslava Germanová.

Čaputovej jednoznačné víťazstvo podľa nich dalo opozičným stranám v celom regióne nádej, že etnickí nacionalisti a populisti slabnú. Novinári ďalej popisujú Čaputovej pôsobenie pred kandidatúrou na prezidentku i jej predvolebnú kampaň. "Čaputová majstrovsky zvládla pár základných ideí: zdvorilosť vo verejnom živote a transparentnosť vo vláde," napísali novinári The New York Times. Čaputová podľa nich zvládla vyjadriť znechutenie bez hnevu a s pokojom vyzývala na transparentnosť, slušnosť a spravodlivosť v politike i vo verejnom živote. Jej oponenti naopak siahli po témach, ktoré v minulosti zafungovali: migrantov nazývali znásilňovačmi a gejov a lesbičky hrozbami tradičnej rodiny.

"Rozsiahle konšpirácie boli hodené do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, ktorá zaznamenala v posledných rokoch výrazný vzostup extrémistických skupín. Konečné výsledky sú víťazstvom iného typu politiky," uviedli reportéri. Pripomenuli však, že výsledky Mariana Kotlebu a Štefana Harabina zostávajú pripomienkou toho, že krajina je stále hlboko rozdelená.​