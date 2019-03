V prvom kole prezidentských volieb môže hlasovať vyše 17-tisíc prvovoličov

Pre 17.500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. Prezidenta môže prvýkrát voliť aj 280.000 ľudí, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytol Štatistický úrad SR.

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.

V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.