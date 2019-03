Je chyba, že sa niektoré strany nespojili pri hľadaní prezidentského kandidáta, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko si myslí, že je veľká chyba, že sa národné, kresťanské a sociálne strany nedokázali spojiť pri hľadaní prezidentského kandidáta. Povedal to vo videu, ktoré poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Danka mrzí aj postoj strany Smer-SD. "No čo už, dnes to nezmeníme," dodal. Zároveň uviedol, že je v úžase, keď vidí, že mediálne silné agentúry, PR agentúry, dnes dokážu urobiť z neznámej dievčiny prezidentku Slovenskej republiky. "Mám úctu k ženám, urobil som dve ministerky v tejto vláde, ale myslím si, že prezidentom SR by mal byť človek, ktorý má oveľa hlbšie ukotvenie v národných, kresťanských a sociálnych hodnotách," vyhlásil.

Čaputová reaguje

Kandidátka na post prezidenta SR Zuzana Čaputová vníma dnešné vyhlásenia predsedu NR SR a šéfa Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na margo prezidentských kandidátov ako snahu ľudí rozdeľovať a odlákať pozornosť od toho, že ľudia sa už nemôžu pozerať na nespravodlivosť systému.

Zuzana Čaputová Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol Martin Burgr z komunikačného tímu Čaputovej. "Nepristúpim na takúto kampaň, ja chcem byť tým, kým som, a komunikovať témy, ktoré považujem za dôležité. Mojou stratégiou je úprimnosť a chcem oslovovať aj konzervatívnych voličov, stretávam sa s obrovskou podporou aj od ľudí, ktorí sú veriaci, vrátane emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. Chcem oslovovať všetkých, lebo nás všetkých spája frustrácia z arogancie mocných a nespravodlivosti. Rovnako Slovákov, ako aj Maďarov, Čechov, Rómov či Rusínov. Všetkých, bez ohľadu na vieru, presvedčenie alebo orientáciu," uviedla Čaputová a podotkla, že v záujme zmeny sa nesmieme nechať rozdeliť.