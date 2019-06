Poslanci zvolili len jedného kandidáta na sudcu ÚS: Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade

Národná rada (NR) SR vo štvrtok v tajnom hlasovaní zvolila len jedného kandidáta na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorého predloží prezidentke Zuzane Čaputovej. Stal sa ním Radoslav Procházka, za ktorého hlasovalo 74 poslancov. Vyhlásili to v pléne po voľbe. Keďže sa poslancom nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, opakovaná voľba bude v utorok (25. 6.) o 17.00 h.

Blízko k hranici zvolenia bol Ladislav Duditš so 70 hlasmi poslancov a tiež štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorá získala 69 hlasov. Úspešný kandidát musel dnes získať minimálne 73 hlasov.

Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu boli Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.

Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade​

Pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. Pripustil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov. "Je ale na slobodnom výbere poslancov, ako budú voliť," povedal Danko na brífingu po voľbe. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.

Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru-SD Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej.

Tomáš reaguje na problémy v koalícií

Na otázku o predčasných voľbách s októbrovým termínom reagoval poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tým, že ho otázka zaskočila. "Aj keď sú nejaké komunikačné problémy v rámci koalície, určite ich nebudeme riešiť cez médiá," doplnil.

O tom, ako v Smere-SD volili kandidátov, hovoriť nechcel. "Rešpektujem tajnosť voľby, nechcite odo mňa detaily. Tiež som očakával, že bude zvolených viac kandidátov," povedal s tým, že v utorok (25. 6.) bude druhé kolo, v ktorom môžu doplniť zvyšný počet kandidátov.

Je to vina koalície, tvrdí opozícia

Vinou koalície sa opätovne nepodarilo zvoliť požadovaný počet kandidátov na ústavných sudcov. Zhodujú sa na tom predstavitelia opozičných strán OĽaNO a SaS. "Politikárčenie môže za to, že si národná rada nesplnila svoju povinnosť," na brífingu po vyhlásení výsledkov to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Poslanci dnes v tajnom hlasovaní zvolili iba jedného kandidáta na ústavného sudcu - Radoslava Procházku.

Podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča je Ústavný súd SR posledná inštancia spravodlivosti, práve preto je také dôležité, aby bol funkčný. "Tí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím nižších súdov, sa domáhajú spravodlivosti práve na ústavnom súde," dodal s tým, že sfunkčniť ho je najmä úlohou vládnej koalície. Poslanec NR SR za stranu SaS Alojz Baránik tvrdí, že koalícia naschvál volí iných kandidátov ako opozícia. Podľa neho sú kandidáti koalície nevhodní.