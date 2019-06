Čaputová a Pellegrini si uctili pamiatku vypálenej obce Kalište: FOTO Nesmieme zabudnúť

KALIŠTE - Obete nacistami vypálenej obce Kalište si v sobotu uctili prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini. Zúčastnili sa aj na 14. ročníku Stretnutia generácií s podtitulom „nezabúdame“, ktoré sa konalo v zaniknutej horskej obci v okrese Banská Bystrica. Obec už nikdy neobnovili. Podľa Čaputovej musia byť Kalište a ďalšie obce, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny, mementom, ktoré nesmie byť nikdy zabudnuté. Podľa slov Pellegriniho je povinnosťou prísť do Kališťa uctiť si pamiatku hrdinov za akéhokoľvek počasia.

Ich odkaz nesmie byť zabudnutý

„Je dôležité, aby sme si udalosti, akými bolo vypálenie Kališťa a ďalších obcí, veľmi dobre pamätali a ich odkaz nebol nikdy zabudnutý. Musíme si pamätať, aké hrozné a desivé sú následky nenávistných ideológií. Musíme si pamätať, že ak sa mnoho ľudí zhodne na tom, že istá skupina je príčinou nášho utrpenia a frustrácie, vedie to k obyčajnej ľudskej tragédii,“ apelovala prezidentka.

Vďaka vám znela naša krásna hymna

Podľa slov premiéra Petra Pellegriniho je povinnosťou prísť do Kališťa uctiť si pamiatku hrdinov za akéhokoľvek počasia. „Vďaka vám Kališťom znela naša krásna hymna Slovenskej republiky, ktorú sme spolu zaspievali a to je jednoducho tradícia, ktorá v Kališti trvá už niekoľko rokov. Je to prejav, že sme hrdí Slováci a ľudia, ktorí nezabúdajú na svoju históriu,“ adresoval premiér slová účastníkom pietneho aktu, ktorých sa napriek zlému počasiu zišlo niekoľko stoviek. Zároveň sa poďakoval prezidentke za účasť na podujatí a pripomenul, že jej predchodcu v Kališti nevidel ani raz.

Kalište vypálili pred koncom druhej svetovej vojny nacisti, obec už nikdy neobnovili

Obec Kalište mala na začiatku druhej svetovej vojny 209 obyvateľov. Tí sa aktívne zapájali do protifašistického odboja, materiálne, zdravotnícky a spravodajsky podporovali partizánov pôsobiacich v Nízkych Tatrách. S blížiacou sa frontovou líniou podnikli nacistické vojská niekoľko útokov na obec, ktoré však partizáni úspešne odrazili. Posledný útok prišiel 18. marca 1945, keď sa nemeckým vojakom podarilo vtrhnúť do obce, v ktorej zastrelili alebo upálili 14 obyvateľov, pričom vypálili 42 domov.

V roku 1961 Kalište vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o jednu z mnohých obcí a osád, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny. Život v nej, ako v jedinej obci, však dodnes nebol obnovený. Po oslobodení obyvateľov obce presídlili do Banskej Bystrice, do časti Fončorda, kde pre nich vybudovali domy na ulici Nové Kalište. Pôvodná obec sa nachádzala na úpätí Nízkych Tatier v nadmorskej výške 924 metrov. V roku 2007 Múzeum SNP sprístupnilo v dvoch domčekoch novú expozíciu pod názvom Partizánska republika.

Spolu s expozíciou sprístupnili aj nový pamätník. O rok neskôr dalo múzeum do užívania náučný chodník s názvom Ako žili Kališťania. Tvorí ho 17 informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené v areáli celej národnej kultúrnej pamiatky. Návštevníci môžu vidieť aj zrekonštruované bunkre Partizánskej republiky, repliku miliera, ktorý symbolizuje spôsob obživy obyvateľov osady z čias, keď sa v Kališti vyrábalo drevené uhlie. Súčasťou areálu je Sad života, ktorý vysadili predstavitelia 102 slovenských obcí, rovnako ako Kalište vypálených počas nacistických represálií v rokoch 1944 až 1945. Dnes je Kalište národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom obetiam tragédie, zachovanou kaplnkou a dvoma zrekonštruovanými domami, v ktorých je umiestnená expozícia zobrazujúca históriu obce a Partizánskej republiky. Z ostatných domov je možné vidieť zrekonštruované základy.