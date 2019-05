Začal tretí pokus voľby ústavných sudcov: Na poslednú chvíľu sa vzdala Ficova spolužiačka

BRATISLAVA - Už v poradí tretej voľbe kandidátov na ústavných sudcov bude vo štvrtok a v piatok opäť predchádzať verejné vypočutie kandidátov. Do tretej voľby sa prihlásilo 25 uchádzačov, z nich len traja sú noví. Či sa koalícia na nejakých menách dohodla, zatiaľ nie je známe. Koaličná rada bola totiž minulý týždeň zrušená a náhradný termín určený nebol. Dohoda existuje, no nie na konkrétnych menách. V koalícii sa zhodli len na tom, že je potrebné zvoliť určitý počet kandidátov.

Verejné vypočutie uchádzačov o post ústavného sudcu bude 2. a 3. mája v historickej budove Národnej rady (NR) SR na Župnom námestí v Bratislave. Odobril to ústavnoprávny parlamentný výbor. Do ďalšej voľby kandidátov je prihlásených 25 uchádzačov, traja z nich sa prihlásili prvýkrát. Verejné vypočutie začne o deviatej ráno.

10:37 Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR vypočul prvých dvoch kandidátov na post ústavných sudcov. Pred poslancov predstúpil Pavol Boroň a Katarína Čechová, pričom obaja sa už o tento post uchádzali.

9:40 Predseda výboru Róbert Madej informoval, že uchádzačka Eva Fulcová odvolala svoj súhlas s kandidatúrou. Do novej voľby je teda prihlásených 24 uchádzačov, z ktorých sa traja prihlásili prvýkrát. Eva Fulcová bola spolužiačkou Roberta Fica.

9:10 Ako prvý sa predstaví Pavol Boroň a ako posledný Martin Vernarský. Uchádzači musia splniť niekoľko zákonných predpokladov, okrem iného musia byť uznávanou osobnosťou v právnej obci, mať minimálne 40 rokov a tiež potrebnú 15-ročnú prax v právnickom povolaní.

Členovia výboru budú vypočúvať uchádzačov tretíkrát. Vo štvrtok 2. mája majú vypočuť 13 kandidátov a v piatok 3. mája dvanástich, predstavia sa v abecednom poradí. Kandidáti budú mať časové limity na predstavenie sa a na odpovede na otázky poslancov a zástupcov prezidenta SR.

Dohoda v koalícii musí byť

Koaličnú radu minulý týždeň odložila strana Smer. Dodnes však nebol stanovený náhradný termín. Na koaličke sa mala preberať aj téma ústavných sudcov. Predseda SNS Andrej Danko na pondelkovej tlačovke uviedol, že to že nerokujú lídri koaličných neznamená, že nerokujú napríklad zástupcovia politických strán. „Nemyslite si, keď sa nestretnú traja predsedovia, že nerokujú štátni tajomníci alebo zástupcovia jednotlivých politických strán,“ uviedol Danko. Podľa našich informácií v koalícii je dohoda, že sa musí zvoliť istý počet mien, no na konkrétnych menách dohoda nie je.

Most-Híd vidí medzi kandidátmi na ústavných sudcov dostatok kvalitných uchádzačov. Poslanci tejto strany sú pripravení hlasovať. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál po utorňajšom rokovaní v ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Zdôrazňuje hľadanie dohody najmä v koalícii, následne nevylučuje ani rokovanie s opozíciou. „Najskôr musí byť zhoda v koalícii, potom je možné ďalej rokovať, ak bude záujem, aj s opozíciou. My vidíme dostatok kvalitných kandidátov,“ uviedol s tým, že v utorok bude rokovať poslanecký klub Mosta-Híd. Strana už má niekoľko vytipovaných mien.

Pellegrini dúfa, že parlament zvolí dostatok kandidátov

Premiér Peter Pellegrini dúfa, že parlament v najbližšej voľbe zvolí dostatok kandidátov na ústavných sudcov a prezident z nich v čo najkratšom čase vyberie tak, aby bol Ústavný súd SR v plnom stave. Povedal to pri príchode na utorkové rokovanie predsedníctva Smeru-SD. „Dúfam, že tentoraz parlament z tých 25, ktorí sa prihlásili, už dovolí ten zvyšok a pán prezident v čo najkratšom možnom čase doplní ÚS do plného stavu,“ vyhlásil premiér s tým, že pre Slovensko bude najlepšie, keď sa táto kapitola uzavrie. Podľa Pellegriniho sa totiž zbytočne míňa čas a energia ľudí.

Koalícia by mohla zvoliť desať mien

Koalícia by mohla v ďalšej parlamentnej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR voliť desiatich uchádzačov. Naznačil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák s tým, že sa mieni usilovať o to, aby národná rada desiatku zvolila. Koalícia ešte dohodu hľadá, mala by rozhodnutie oznámiť tento alebo budúci týždeň.

„Hovorí sa o siedmich či desiatich menách. Môj názor je, že by sa mali voliť desiati. Je z čoho vyberať a osobne si myslím, že sú tam desiati kandidáti, ktorí by mohli byť zvolení národnou radu, aby bol Ústavný súd kompletný. Urobíme všetko pre to, aby desiati boli zvolení,“ povedal Bernaťák, ktorý je pripravený voliť desiatku mien.

Opozícia záujem koalície neeviduje

O voľbe a kandidátoch sa v koalícii rozprávajú a verí, že je ambícia zvoliť desiatku. „Nie je záujem naťahovať to,“ doplnil. Bernaťák zdôrazňuje potrebu nájsť dohodu najmä v koalícii. Nevylučuje, že by mohla vzniknúť aj väčšia s opozíciou, ale nie je to podľa jeho slov otázka preňho. Tiež sa zamýšľa, s kým v opozícii by sa dala nájsť dohoda.

Ján Marosz z OĽaNO nateraz neeviduje, že by koalícia mala záujem o rokovania. Ak by impulz prišiel, opozícia sa podľa jeho slov nebráni. Dohodu opozičné strany v prípade voľby ešte nemajú, budú o tom hovoriť po verejnom vypočutí kandidátov, ktoré sa uskutoční 2. a 3. mája. Zdôrazňuje, že voliť treba dobrých a kvalitných kandidátov. Dodal, že opozícia tak postupovala aj v predchádzajúcich hlasovaniach. Ochotu rokovať avizuje aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý založil mimoparlamentné Spolu.

Šesť voľných miest

V poradí tretia voľba kandidátov na ústavných sudcov prebehne na schôdzi parlamentu začiatkom mája. V prvej voľbe sa poslanci nedohodli ani na jednom kandidátovi, v druhej voľbe zvolili na dvakrát osem mien, z ktorých Andrej Kiska vymenoval troch sudcov. Zatiaľ sa na Ústavný súd dostali Ivan Fiačan, Ľuboš Szigeti a Peter Molnár. Na Ústavnom súde je však ešte šesť voľných miest, ktoré je potrebné obsadiť.

Bojkot Smeru

Z troch vymenovaných ústavných sudcov bol v pôvodnej dohode z prvého kola iba Ľuboš Szigeti. Koaličný trojlístok však nakoniec nezvolil nikoho aj kvôli bojkotu poslancov strany Smer. Prvá voľba vyvolala najväčšie kontroverzie, keďže kandidoval aj predseda najsilnejšej strany Smer Robert Fico. Ten však nakoniec odstúpil. Boja sa vzdali aj Lucia Kurilovská a Radovan Hrádek. Poslanci Smeru voľbu bojkotovali, pretože bola verejná. Nakoniec teda nevyšla ani údajná koaličná dohoda, ktorú však Smer popieral.

Poslanci musia zvoliť desať mien

V druhej, už tajnej, voľbe vybrali poslanci osem mien, z ktorých prezident vymenoval troch ústavných sudcov. Všetci kandidovali aj v prvej voľbe. Do tretej voľby sa prihlásilo spolu 25 uchádzačov. Parlament by mal prezidentovi predložiť ešte desať mien, keďže v druhej voľbe zvolili osem mien do celkového počtu 18-ich kandidátov chýba desať. Prezident by však mal mať na výber z celkovo pätnástich mien. Piati nevymenovaní kandidáti totiž neboli prezidentom odmietnutí, iba neboli vymenovaní, a tak ostávajú kandidátmi.