Svet má poriadny problém: Rysuje sa nový konflikt, kroky Číny pri Taiwane pripomínajú mrazivý rok 2022

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
TASR

PEKING - Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na čínske médiá.

V pondelok sú do manévrov nasadené torpédoborce, fregaty, stíhačky, bombardéry a bezpilotné lietadlá, ktoré budú nacvičovať ostrú streľbu na námorné ciele severne a juhozápadne od Taiwanu. V utorok bude ich súčasťou ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu, v ktorých budú od 08.30 h miestneho času (01.30 h SEČ) desať hodín platiť obmedzenia pre námornú a leteckú dopravu.

Manévre sú zamerané na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania, uviedol Š' I, hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády. Cvičenia označil za „vážne varovanie“ pre separatistické sily na Taiwane a tých, ktorí ich podporujú. Sú tiež „legitímnym a nevyhnutným“ opatrením na ochranu suverenity a národnej jednoty Číny.

Armáda zvýšila pohotovosť a nasadila príslušné sily

Hovorkyňa taiwanskej prezidentskej kancelárie „dôrazne odsúdila“ použitie vojenského zastrašovania zo strany Číny a ubezpečila obyvateľov, že ozbrojené sily sú plne pripravené zaistiť bezpečnosť Taiwanu. Taiwanská armáda v tejto súvislosti oznámila, že v reakcii na cvičenia nasadila v okolí ostrova „príslušné sily“, zriadila riadiace centrum a vykonala okamžitú previerku bojovej pohotovosti.

Ide prvé veľké manévre Číny od apríla a šieste od augusta 2022, keď Taiwan navštívila vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová. Je to však prvýkrát, čo Čína verejne deklarovala, že cvičenia sú zamerané na „odstrašenie“ od zahraničnej vojenskej intervencie.

Reakcia Pekingu na výroky japonskej premiérky

Cvičenia sú zrejme reakciou Pekingu na slová japonskej premiérky Sanae Takaičiovej z novembra, že hypotetický čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia, keďže by mohol predstavovať ohrozenie existencie Japonska, pri ktorom by sa mohlo uplatniť právo na kolektívnu sebaobranu na základe zákona z roku 2015. Čína Takaičiovú vyzvala, aby svoje vyhlásenie odvolala, predvolala si japonského veľvyslanca a varovala svojich občanov pred cestou do Japonska.

Manévre sa tiež začali len jedenásť dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.

Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia, hoci už desaťročia má nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.

Viac o téme: Čína Taiwan Vojenské cvičenia Misia spravodlivosť 2025
