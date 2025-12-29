Toto nebude tichá noc: Dvojka nasadí Queen, AC/DC aj koncerty svetových hviezd

Dvojka STVR postaví posledný deň roka na hudbe – od rána prinesie premiérové koncerty a dokumenty, večer odštartuje programom o ABBA a vyvrcholí Queen naživo z Budapešti. Nový rok otvorí aj prírodopisnou premiérou Erika Baláža a tradične ponúkne Novoročný koncert Viedenských filharmonikov.
Dvojka sa na prelome roka 2025/2026 sústredí na dokumentárne filmy, hudobné a duchovné programy a premiéry európskej kinematografie. Silvestrovský deň však bude na Dvojke jednoznačne patriť hudbe.
Už 31. decembra bude vysielanie od rána postavené na koncertoch a hudobných dokumentoch. Diváci sa môžu tešiť na premiérové tituly Coldplay – koncert v Sao Paulo, Nebo peklo Lucie a Helena.
Silvestrovský večer na Dvojke odštartuje program ABBA strieborná, ABBA zlatá, po ktorom o 20.35 h nasleduje premiérový koncert Queen: Hungarian Rhapsody – naživo z Budapešti. Následne prinesie Dvojka ďalší premiérový koncert Black Sabbath naživo: Gathered in their masses a o polnoci uvedie hudobný dokument AC/DC: Večne mladí.
Novoročný program Dvojky otvorí 1. januára večer vyvrcholenie prírodopisnej tetralógie Erika Baláža Život v Karpatoch: Zima, ktorá divákov zavedie do zimnej prírody a ukáže, ako náročné obdobie snehu a ľadu zvládajú len najlepšie pripravené živočíchy. Nasledovať bude dokument Róbert Gálfy – Horský život, venovaný osobnosti zlatého veku alpinizmu a jeho vášni pre hory.
Tradičnou súčasťou novoročného vysielania bude počas dňa aj Novoročný koncert Viedenských filharmonikov zo Zlatého sálu Musikvereinu, ktorý Dvojka prinesie 1. januára. Koncert bude pod taktovkou dirigenta Daniela Barenboima a zaznejú skladby dynastie Straussovcov a ďalších autorov.
Dvojka uvedie 1. januára aj dva premiérové dokumenty počas dňa: o 15.20 h dokument k 60. výročiu Slovenského komorného orchestra Warchalovci a o 16.20 h ďalší nový dokument Moyzesovo kvarteto – 50 taktov legendy k 50. výročiu vzniku telesa.
V nasledujúcich dňoch prinesie Dvojka aj premiéry európskej kinematografie. V sobotu 3. januára uvedie premiéru francúzskeho filmu Saint-Exupéry o legendárnom spisovateľovi a letcovi Antoinovi de Saint-Exupérym a jeho riskantnej záchrannej misii. V pondelok 5. januára bude mať premiéru historická dráma Maja z ostrova Stormskär, adaptácia fínsko-švédskej knižnej série o mladej žene, ktorá sa ocitne v drsných podmienkach na ostrove v súostroví Åland. A už 7. januára doplní ponuku snímka Diamanty – príbeh filmového režiséra, ktorý pozve svoje obľúbené herečky a prenesie sa do Ríma 70. rokov do sveta dielne, kde vznikajú kostýmy a stretávajú sa silné ženské postavy.
V období sviatku Zjavenia Pána prinesie Dvojka aj duchovné prenosy: v pondelok 5. januára odvysiela Svätú liturgiu – Bohozjavenie – Veľké svätenie vody z Prešova a v utorok 6. januára Svätú omšu z Vatikánu – zatvorenie svätej brány.
