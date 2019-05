Vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov ukončila Eva Kováčechová

Na úvod tiež mierne skritizovala poslancov Národnej rady SR, ktorí dvakrát nedokázali zvoliť dostatočný počet nových sudcov. Na Ústavnom súde SR v súčasnosti treba obsadiť šesť miest. Poslanci budú voliť sudcov na májovej schôdzi parlamentu.

"Skutočne neviem, či zodpovedne pristúpila k voľbe sudcov Národná rada SR. Nechcem spochybňovať mandát poslancov, ale chcem pripomenúť, že Ústavný súd SR nepatrí im, ale nám všetkým a najmä spoločnosti a občanom," povedala Kováčechová. Kandidátka bezprostredne po svojom vypočutí uviedla, že nevidí reálnu prekážku, prečo by sa mal celý proces opakovať. Podľa nej by sa mali politici na konkrétnych menách dohodnúť. "Nerozumiem prečo sa procesy ešte neudiali. Áno, formovanie Ústavného súdu SR je záležitosťou politických dohôd, ale nechápem, prečo sa tak nestalo," dodala.

Rozhodnutia súdov sú podľa Kováčechovej často zbytočne obsiahle, nie je dôvod na to, aby obsahovali celý spis. "Na úkor zmysluplnosti obsahu sa zbytočne používa jazyk, ktorému ľudia nerozumejú. Ak mu nerozumejú, nemôžu také rozhodnutie akceptovať," vyhlásila uchádzačka s tým, že rozhodnutia by mali byť vydávané dostatočne včas, mali by byť písané jazykom, ktorý je zrozumiteľný, a sudcovia by o nich mali viac komunikovať.

Kováčechová bola do februára riaditeľkou Centra právnej pomoci, ktoré je súčasťou Ministerstva spravodlivosti SR. Členov výboru zaujímalo, ako by mohlo centrum pomôcť ľuďom v exekúciách, ktorí chcú požiadať o osobný bankrot. Podľa Kováčechovej bolo po zavedení novej právnej úpravy ťažké odhadnúť, koľko ľudí bude mať o osobný bankrot záujem. Riešiť situácie sa v centre podľa jej slov snažili okrem iného zvýšením počtu zamestnancov, otvorili tiež nové kancelárie v najvyťaženejších lokalitách.

Uchádzačka o post ústavnej sudkyne poukázala na to, že parlament dopustil situáciu, keď Ústavný súd nie je už niekoľko mesiacov plne obsadený. Pripomenula, že Ústavný súd nepatrí poslancom. "Patrí občianskej spoločnosti, patrí nám všetkým," doplnila.

Členovia výboru vo štvrtok vypočuli 12 kandidátov. Šéf výboru Róbert Madej (Smer-SD) avizoval, že vypočúvanie bude pokračovať v piatok (3. 5.) od 9.00 h. Doplnil, že dvaja uchádzači, Edita Pfundtner a Marek Tomašovič, sa z piatkového vypočúvania ospravedlnili. Pred poslancami sa preto v piatok predstaví desať uchádzačov o post sudcu ÚS.