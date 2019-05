Vypočúvanie pokračuje, pred parlamentný výbor sa postavili Gerbery a Jánošíková

Verejné vypočúvanie uchádzačov je naplánované na dva pracovné dni, celkovo vypočuje výbor 24 kandidátov. Následná voľba v Národnej rade SR sa uskutoční na májovej schôdzi, predbežne 21. mája. Na Ústavnom súde SR v súčasnosti treba obsadiť šesť miest.

Gerbery odpovedal na otázky, ktoré sa týkajú exekúcií. Podľa jeho slov je príčinou vysokého počtu exekúcií na Slovensku nízka finančná gramotnosť občanov. "Ide o to, že ľudia ako keby podľahli materiálnemu svetu a kupujú si veci, ktoré si reálne nemôžu dovoliť. Reálne je na Slovensku nízka miera informovanosti o tom, čo komu hrozí v prípade, že niečo nezplatí včas," povedal Gerbery. "Myslím si, že právo a spravodlivosť sú u mňa na prvom mieste v rámci hodnôt. Vždy sa snažím neprekročiť svoje morálne hranice," dodal. Gerbery tiež dodal, že deti by nemali byť dlžníkmi, v tomto prípade by mal podľa neho vyhrať "zdravý rozum". "Dieťa nemôže byť zodpovedné za nečinnosť svojich rodičov," uviedol. Sám by mohol podľa vlastných slov ústavnému súdu pomôcť svojimi praktickými poznatkami.

"Moje poznatky a skúsenosti by mohli byť prospešné v prípadnom pôsobení na Ústavnom súde SR," povedala na úvod Jánošíková. Poslancov zaujímal jej názor na prelomové rozhodnutie košického súdu z konca januára tohto roka, keď rozhodol o neústavnosti ústavného zákona o sudcovských bezpečnostných previerkach. Podľa Jánošíkovej mal Ústavný súd SR v tomto prípade hľadať iné možnosti ochrany nezávislosti súdnej moci. "V tom rozhodnutí zaniká otázka nezávislosti súdnej moci, pretože Ústavný súd SR tak rozhodol vôbec po prvýkrát. Otázka je tiež, či neexistovala iná možnosť riešenia tohto problému. V tomto prípade má ísť o úplne poslednú možnosť zo všetkých," priblížila Jánošíková. Pred poslancov predstúpi nováčik - Monika Jurčová.