Parlamentný výbor vypočul pred obednou prestávkou trojicu kandidátov

Duľa poďakoval inštitúciám za opakované nominácie a na otázku, akú voľbu by osobne preferoval v pléne Národnej rady SR v prípade ústavných sudcov odpovedal, že tajnú, aby sa predišlo možným budúcim konfliktom záujmov. Sám vidí svoje doterajšie pôsobenie ako nezávislé.

Michal Ďuriš odpovedal najmä na otázky o zdravotných poisťovniach, respektíve zákaze ich zisku. Fillová poďakovala za prejavenú dôveru v prípade jej nominácie. Odpovedala aj na otázky o kompetencií prezidenta SR. Po prestávke príde pred výbor exekútor Boris Gerbery.

Šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR Libor Duľa sa poďakoval navrhovateľom, ktorí ho opakovane nominovali. "Ďakujem inštitúciám, ktoré ma opakovane navrhli, vnímam to ako prejav dôvery voči mojej osobe," povedal Duľa. Trestný sudca odpovedal aj na otázky, či podľa neho môže sudca prezentovať svoje osobné politické preferencie či názory.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Niet sporu o tom, že sudca má byť nestranný a to nielen v rámci svojej rozhodovacej činnosti, ale aj v spoločenskom a osobnom živote," odpovedal Duľa. Poslancov zaujímal aj jeho vzťah k Štefanovi Harabinovi. "Pokiaľ ide o aktuálny stav, že by som bol spolupracovník alebo sympatizant pána Harabina, tak to určite nie," dodal sudca. Na Ústavnom súde SR chce zúročiť v prípade zvolenia svoje praktické skúsenosti.

Michal Ďuriš je v súčasnosti členom predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne. Kanceláriu prezidenta zaujímala téma zákazu zisku poisťovní. "Ústava SR pripúšťa, že rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti je limitovaný a preto ho štát môže určiť zákonom. Sú to zložité a zaujímavé otázky, na ktoré sa nedá jednoznačne odpovedať," povedal Ďuriš. "Myslím si, že je táto otázka skôr politická a ak zákonodarcovia usúdia, že legislatíva nie je dostatočná, môžu zaviesť zmeny. Myslím si, že by bolo vhodné v tomto smere jasne stanoviť, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť a čo všetko do nej patrí," odpovedal Ďuriš.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Dagmar Fillová rovnako ako jej kolegovia najskôr poďakovala za nomináciu. "Chcela by som poďakovať za prejavenú dôveru a za opakované navrhnutie," povedala. Poslancov zaujímal napríklad Fillovej postup v prípade individuálych milostí prezidenta. Povedala, že v tejto otázke nie sú jasne stanovené pravidlá a tak si ich prakticky určuje prezident sám.

"V tejto veci je potrebné sa pozrieť na platnú legislatívu. Podmienky nie sú stanovené zákonom a pán prezident má v súčasnosti teda možnosť určiť si ich sám. Ak by bol záujem tento faktor limitovať, musela by sa zmeniť legislatíva," odpovedala.