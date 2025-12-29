Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

Pellegrini odhalil veľavravné LISTY detí: Milé prosby, chcú menej hádok či neskorší začiatok vyučovania

Pellegrini ukázal listy, ktoré mu napísali deti.
Pellegrini ukázal listy, ktoré mu napísali deti. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Facebook/Peter Pellegrini)
BRATISLAVA - Nestáva sa často, že by deti v dnešnej dobe ešte používali pri svojej korešpodencii pero a papier, no napriek tomu sa to stalo. Hlava štátu pri príležitosti iniciatívy UNICEF zverejnila niekoľko milých listov. Peter Pellegrini tvrdí, že ho ich obsah fascinoval.

Pellegrini zverejnil obsah niektorých listov (celkovo mu ich prišlo vyše 800, pozn. red.) na svojom účte na sociálnej sieti. V niektorých prípadoch ide o skutočne zaujímavé čítanie, ktoré dokáže zabezpečiť len otvorená detská myseľ. "Počas sviatočných dní som si prečítal odkazy a listy od detí z celého Slovenska, ktoré mi poslali v rámci nedávnej iniciatívy UNICEF," informoval Pellegrini.

Jeden z listov pochádza od detí zo Základnej školy v obci Kolta pri Nových Zámkoch. Tie si najviac želali možnosť a prístup k vyučovaniu pre všetky deti.

Škola až od pol deviatej ráno

Podstatne kreatívnejší však bol list od žiačky z prešovskej základnej školy na Šrobárovej ulici. "Len ja mám na vás takú prosbu, pretože každé ráno, každý deň som na prvých hodinách unavená, preto by som bola rada, ak by sa na celom Slovensku zaviedlo to, aby sa škola začínala o 8:30. A všeobecne by som po celom štáte rozmiestnila viac parkov pre rodiny s deťmi," napísala skutočne vynaliezavá žiačka.

Šťastie, úsmevy a žiadne hádky

Alicka z 3.B triedy zas hlave štátu vyslovila prianie, aby sa ľudia menej hádali a viac spolupracovali.

Šťastie a usmievavosť si želali aj deti z východu, konkrétne z Vyšnej Rybnice pri Sobranciach.

Nahraďme nenávisť pozitívnym myslením, odkazuje hlava štátu

"Zaujalo ma, že sa deti snažia hľadať na našej krásnej krajine to dobré a želajú si, aby sme sa tak správali aj my, dospelí. Zoberme si ich želania k srdcu a nahraďme nenávisť pozitívnym myslením. Slovensko tak bude lepším miestom pre život," odkázal na záver prezident.

