Most-Híd vidí medzi kandidátmi na ústavných sudcov dostatok kvalitných uchádzačov, tvrdí Gál

BRATISLAVA - Most-Híd vidí medzi kandidátmi na ústavných sudcov dostatok kvalitných uchádzačov. Poslanci tejto strany sú pripravení hlasovať. Povedal to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po rokovaní v ústavnoprávnom parlamentnom výbore.

Zdôrazňuje hľadanie dohody najmä v koalícii, následne nevylučuje ani rokovanie s opozíciou. "Najskôr musí byť zhoda v koalícii, potom je možné ďalej rokovať, ak bude záujem, aj s opozíciou. My vidíme dostatok kvalitných kandidátov," uviedol s tým, že v utorok bude rokovať poslanecký klub Mosta-Híd. Verejné vypočutie uchádzačov o post ústavného sudcu bude 2. a 3. mája v historickej budove Národnej rady (NR) SR na Župnom námestí v Bratislave. Do ďalšej voľby kandidátov je prihlásených 25 uchádzačov, traja z nich sa prihlásili prvýkrát.

Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Anton Dulak, Robert Šorl, Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Martin Vernarský, Michal Matulník, Martina Jánošíková, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Edita Pfundtner, Radoslav Procházka, Zuzana Pitoňáková, Marek Tomašovič, Monika Jurčová, Vieroslav Júda a Patrik Palša. Jurčová, Júda a Palša sú novými kandidátmi, ostatní sa uchádzajú o post ústavného sudcu opätovne.

Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov.

Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.

Podľa Gála vláda zrejme bude trvať na nominácii M. Kučeru

Vláda SR zrejme bude trvať na nominácii Michala Kučeru na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Pripustil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). "Asi nebudeme vyvolávať nové voľby a vláda bude trvať na pánovi Kučerovi," povedal v parlamente novinárom.

Slovensko má s obsadením postu problém už pár rokov. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Kučera bol v poradí štvrtým kandidátom. V Bruseli jeho kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. Rovnaký scenár postihol aj Kučerových predchodcov Máriu Patakyovú, Radoslava Procházku a Ivana Rumanu.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v marci povedal, že bude zisťovať, čo môže byť za odmietnutím ďalšieho slovenského kandidáta. Nie je podľa neho úplne normálne, že nám odmietli už štyroch kandidátov. Lajčák odmieta uveriť, že Slovensko nie je schopné ponúknuť kvalitného kandidáta.

Gábor Gál pripúšťa potrebu riešiť jazykové dovzdelávanie starších prokurátorov

Slovensku sa nedarí nájsť kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Dôvodom je najmä jazykový bariéra. Potvrdil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý pripúšťa, že by bolo dobré robiť niečo s jazykovým dovzdelávaním, najmä starších prokurátorov. Nateraz má problém s výberom kandidátov vyriešiť zrušenie podmienky pre uchádzačov mať aspoň 40 rokov. Tak sa má otvoriť priestor pre mladších, ktorí sú už lepšie jazykovo vybavení.

"Najväčší problém je asi jazyková bariéra. Na pôde európskej prokuratúry sa bude vyžadovať znalosť niekoľkých jazykov nie na bežnej, ale na odbornej úrovni. A to už odrádza niektorých kandidátov," povedal Gál. Týka sa to najmä starších prokurátorov, ktorí sú skúsení, boli by vhodní na spomínaný post, ale nemali podľa ministra toľko možností učiť sa jazyky. "Nemali ešte také možnosti ako mladí, ktorí sa môžu napríklad vzdelávať na zahraničných univerzitách či seminároch," doplnil.

Na otázku, či sa nemohli títo skúsení starší samodovzdelávať, Gál uviedol, že sú tam isté limity, keď sa prokurátor venuje práci a má aj rodinu. Súhlasí však, že s jazykovým dovzdelávaním by mohol štát niečo robiť. "Treba aj na ministerstve spravodlivosti, aj na Generálnej prokuratúre sa pohrať s myšlienkou neustáleho dovzdelávania sa. Asi by bolo potrebné, aby sa tí ľudia nedostali z cviku a aby sme ich natrénovali," poznamenal Gál.

Nateraz má situáciu s výberom kandidátov riešiť novela zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, o ktorej rokoval výbor. Právna norma má zrušiť vekové obmedzenie 40 rokov pre kandidátov. "Upúšťame od vekového cenzu, ktorý od nás ani nikto nežiadal, aby sme mali možnosť osloviť aj mladších prokurátorov. Táto nová generácia prokurátorov je na to už pripravená," doplnil minister s tým, že im však chýba trochu viac skúseností.

Novela ponecháva podmienku, že uchádzač najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Gál verí, že vďaka zmene sa bude hlásiť viac uchádzačov a podarí sa nájsť kandidátov. Slovensko ich má vybrať troch, na európskej prokuratúre z nich bude pôsobiť jeden.