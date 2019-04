Kandidáti na ústavných sudcov by podľa Číža mali reprezentovať hodnoty politických strán

BRATISLAVA - Každá politická strana sa snaží o to, aby zloženie Ústavného súdu SR predstavovalo hodnoty, ktoré strany reprezentujú. Uviedol to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 poslanec Miroslav Číž (Smer-SD).

Doplnil, že obsadzovanie postov v takejto inštitúcií bol vždy dlhý proces, avšak predpokladá, že doplňovanie sudcov bude plynulé a do dvoch až troch mesiacov by ústavný súd mohol pracovať v plnom počte. "Ide nám o to, aby ústavný súd bol vyvážený," povedal Číž.

Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) však voľba kandidátov na ústavný súd nemá byť politickým zápasom a ústavní sudcovia nemajú byť politickí nominanti. "Nám ide v prvom rade o to, aby na ústavnom súde boli ľudia, ktorí rešpektujú zákon," zdôraznila s tým, že nezvolenie ústavou predpísaného počtu kandidátov je zo strany koalície obrovským zlyhaním. Zo strany opozície pritom podľa nej bola snaha rokovať, napríklad s koaličnou stranou Most-Híd. "Ale snaha z druhej strany nebola," skonštatovala.

Zdroj: Jan Zemiar

Splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku Ábel Ravasz (Most-Híd) v tejto súvislosti uviedol, že je rád, že sa podarilo vybrať aspoň toľko kandidátov, koľko bolo nakoniec zvolených. Proces ohľadom dohôd na podpore jednotlivých kandidátov označil za prepolitizovaný, súčasné nastavenie systému výberu kandidátov však podľa neho politické dohody vyžaduje. Na margo neúspešnej iniciatívy opozície na rokovania o kandidátoch povedal, že "nas oboch stranách boli ultimatívne vyjadrenia", preto sa nebolo možné dohodnúť. "Pevne verím, že túto vec vyriešime v treťom kole voľby," povedal s tým, že zvolenie potrebného počtu kandidátov je zodpovednosťou všetkých.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Pripravenosť rokovať s koalíciou v tejto súvislosti vyjadril poslanec Ľubomír Galko (SaS). "Aby ústavný súd nebol jednofarebný a aby zastupoval záujmy čo najširšieho spektra občanov," povedal. Dodal, že doterajší spôsob výberu v réžii vládnej koalície bol "spackaný", čo mohlo odradiť odborníkov, aby sa prihlásili do výberu.