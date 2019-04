Boj o Ústavný súd pokračuje: Do novej voľby sa zatiaľ prihlásilo sedem uchádzačov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Do novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR je zatiaľ prihlásených sedem uchádzačov. Informoval o tom predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej. Nominácie možno predkladať do pondelka 15. apríla do 16.00 h.