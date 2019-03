Prezident Kiska má obavy, že nebude dosť kandidátov na post sudcov Ústavného súdu

Andrej Kiska

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska vyzval na prihlásenie sa kandidátov do voľby ústavných sudcov. Do opakovanej voľby 18 kandidátov je zatiaľ prihlásených len šesť uchádzačov, možno tak urobiť ešte do utorkového poobedia.