SaS: Sme na začiatku ústavnej krízy, ktorú spôsobila koalícia

"Zvolenie sudcov bolo zmarené poslancami koalície. Tým porušili Trestný zákon, podľa ktorého kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia ÚS tým, že si nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, bude potrestaný. Poslanci koalície si nesplnili povinnosť a zmarili výkon rozhodnutia ÚS. Toto sú mimoriadne vážne veci, ktoré sa dejú," povedal Sulík.

Podľa jeho slov predseda NR SR Andrej Danko (SNS) zľahčuje situáciu, keď hovorí, že voľba bola neplatná. "Nebola neplatná, bola tendenčne a účelovo zmarená kvôli osobným ambíciám jedného politického skrachovanca," odkázal. Podľa Sulíka Slovensko nutne potrebuje funkčný ÚS, keďže sa blížia dvoje voľby a všetky sťažnosti s nimi súvisiace má posudzovať práve ÚS. "To ale nebude vďaka koaličným poslancom možné," dodal.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nesúhlasí s tým, ako sa klub Smeru-SD zachoval pri štvrtkovej (14.2.) voľbe a nevie sa s jeho rozhodnutím stotožniť. Povedal to v piatok v Košiciach. Avizoval tiež, že ako predseda vlády nebude iniciovať mimoriadne rokovanie kabinetu, ani v piatok nepožiada parlament o prerokovanie zákona, ktorý by predĺžil funkčné obdobie súčasným sudcom. Koalícia podľa neho mala zvoliť toľko kandidátov, aby bol súd funkčný.

Andrej Danko dopoludnia oznámil, že nová voľba kandidátov na sudcov ÚS bude na najbližšej riadnej schôdzi pléna, ktorá sa začína koncom marca. Mala by byť tajná, keďže verejná zlyhala, a mali by sa nájsť prienikové mená, aby sa zvolil aspoň nejaký počet kandidátov. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16. hodiny.

Danko tiež uviedol, že budúci týždeň by sa mala zísť koalícia na rokovaní. Šéf parlamentu a SNS sa pri novej voľbe bude usilovať o nájdenie kompromisu a dohodnúť prienikové mená. Parlament ani v opakovanej voľbe vo štvrtok nezvolil kandidátov, a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková má podľa Danka oznámiť opatrenia, ako bude súd fungovať po vypršaní funkčného obdobia deviatim z 13 sudcov.