BRATISLAVA - Aktuálne politické udalosti na Slovensku majú v poslednej dobe pomerne zásadný význam. Okrem toho, že parlament nezvolil ani jedného ústavného sudcu a Robert Mistrík odstúpil z prezidentského boja, sa blížia aj májové eurovoľby. To je pomerne veľký balík udalostí na začiatok roka, ktoré spoločnosť spracováva. Šéf liberálov Richard Sulík sa zrejme rozhodol mierne odľahčiť situáciu. Na Facebooku sa rozhodol čitateľom ukázať, ako si vyrobiť domácu orieškovú nátierku.

Líder opozičnej SaS sa v týchto dňoch rozhodol občanom Slovenska prezentovať v trochu inom svetle. Politik, ktorý sa donedávna ešte presadzoval v už spomínanom europarlamente, na sociálnej sieti ukázal, ako si poradiť s možným nedostatkom nátierky z lieskových orieškov.

Krach výroby vyrieši domáci recept

Najväčší závod na výrobu tejto nátierky vo Francúzsku čelil hygienickej kontrole, ktorá v nátierke našla baktériu. „Minulý utorok tam bola hygienická kontrola a našli nejakú baktériu. Každopádne na druhý deň závod zavreli, a to je vlastne výpadok jednej štvrtiny celosvetovej produkcie,“ začína Sulík svoje poučné video. Na tento problém má Sulík svoj vlastný recept, doslova recept. Práve po týchto slovách skonštatoval, že je to ideálna príležitosť, ako si nátierku z lieskových orieškov vyrobiť vo vlastnej réžii.

Sulík sa vo videu vžil do kože kuchára so všetkým, čo k tomu patrí. Vymenoval všetky potrebné ingrediencie a aj presný postup, pomocou ktorého si môžeme nátierku pripraviť. Svoje video uzatvára argumentom, že pre zdravie človeka je domáca nátierka oveľa prospešnejšia. "No a zdravšia je minimálne v tom, že nemá žiaden palmový olej, žiadne sušené mlieko," ukončil touto vetou Sulík svoj recept.