Aj pri novej voľbe navrhneme kvalitných odborníkov, tvrdí advokátska komora a vyzýva poslancov

"Aj do prvej, žiaľ, neúspešnej voľby, sme navrhli osobnosti práva, ktoré aj v rámci verejného vypočutia preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Všetkým našim kandidátom ďakujeme a dúfame, že tento vývoj ich neodradí od prípadnej následnej kandidatúry," uviedla Donevová.

Ústavný súd musí byť funkčný

SAK upozorňuje, že je v záujme všetkých občanov, aby bol najvyšší orgán súdnictva a kontroly ústavnosti plne funkčný. "Vyzývame preto kompetentné osoby a orgány, aby k opakovanej voľbe pristúpili zodpovedne a vybrali odborne a morálne kompetentných kandidátov tak, aby Slovenská republika mala funkčný ústavný súd, ktorý bude schopný zabezpečiť všetky svoje úlohy v spoločnosti v rozhodovaní pri individuálnej alebo abstraktnej kontrole ústavnosti," doplnila hovorkyňa s tým, že SAK navrhne takých kandidátov, aby z nich parlament mal možnosť vybrať osobnosti, ktoré budú pre túto inštitúciu a ochranu základných práv a slobôd prínosom.

Ústavný súd SR v Košiciach Zdroj: TASR – František Iván

Nová voľba kandidátov na ústavných sudcov sa podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16.00 h. Poslanci parlamentu ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok (14. 2.) kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.