Politológ zhodnotil smerácky bojkot: Fico zúri a strana naťahuje čas, jeho plán mu nevychádza

BRATISLAVA - Voľbu kandidátov na ústavných sudcov od začiatku sprevádzajú obrovské emócie. Najprv rozhádal politikov kandidát Robert Fico. Ten včera krátko pred hlasovaním odstúpil. Keďže poslanci odhlasovali verejnú voľbu, vrátane poslancov zo strany SNS a Most-Híd, Smeru neprešla ani tajná voľba. Najsilnejšia koaličná strana preto s pomocou niektorých poslancov SNS voľbu bojkotovala. Podľa politológa Radoslava Štefančíka Ficovi plán nevyšiel, preto naťahujú čas. Táto voľba môže vojsť do histórie Slovenska.

Robert Fico sa včera krátko pred večerným vzdal kandidatúry na sudcu Ústavného súdu. Uviedol, že prezident Andrej Kiska nemá morálne právo vymenovať sudcov, to má až nový prezident. Smeráci následne spolu s niekoľkými poslancami SNS zablokovali voľbu tým, že odovzdal prázdne alebo poškodené lístky, prípadne vôbec nehlasovali.

Ficov plán nevychádza

Dôvodom bolo aj to, že poslanci odhlasovali verejnú voľbu. Most-Híd a SNS boli tiež za verejnú, a to napriek tomu, že Smer chcel tajnú. „Ficov slovný útok na prezidenta je len prejavom jeho momentálnej zúrivosti. Vyzerá to tak, že mu plán získať funkciu šéfa ústavného súdu zatiaľ nevychádza podľa jeho predstáv,“ uviedol politológ.

Podľa Štefančíka mu v jeho sne o novej funkcii práve Most môže spôsobiť najväčšie problémy. „Ak by oni trvali na verejnej voľbe, nemusí mu v tomto pomôcť ani prípadne nový prezident. Jedine, že by Bugárovcov zastúpili pravicoví extrémisti a Šefčovič, v prípade, ak ho ľud zvolí, splní stranícke poslanie,“ myslí Štefančík.

Šéf Smeru sa nikdy nepúšťa do prehratého zápasu

Fico sa správa podľa politológa v politike dlhodobo racionálne. „Súčasťou tohto prístupu je zásada, že nikdy nejde do prehratého súboja. Preto prípadné porážky, podobne ako v ostatných prezidentských voľbách to k. o. od Andreja Kisku, znáša veľmi ťažko. Fico teda odstúpil, ale len z tejto voľby. Takže nemožno vylúčiť, že voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu nebude dvojkolová, ale jedno, dve kolá ešte môžu prísť,“ uviedol.

Naťahovanie času

To, že včera poslanci nezvolili ani jedného kandidáta je podľa Štefančíka naťahovanie času. „Čakajú na prezidentské voľby, pri ktorých dúfajú, že z nich vzíde víťazne Maroš Šefčovič. A od neho očakávajú, možno aj neprávom, že nový prezident bude Ficovi zobať z ruky a predsedu Smeru nakoniec do Košíc pošle. Lenže s takýmto hendikepom Šefčovič voľby nevyhrá,“ okomentoval včerajšiu voľbu Štefančík.

„Verejná voľba Ficovi zobrala vietor z plachiet. Keďže sa hovorí, že rokovali o podpore aj s pravicovými extrémistami, nemožno vylúčiť tézu, že poslancov Mostu mali nahradiť práve oni.“ V tajnej voľbe sa to podľa politológa skryje. „Verejnou voľbou by však bolo každému jasné, že extrémisti pomohli do funkcie ústavného sudcu ľudia, proti ktorým Robert Fico svojho času ohlasoval budovanie hrádze. Smeráci teraz tárajú, aká je tajná voľba demokratická, ako keby tu posledných desať rokov kvitol právny štát,“ povedal.

Táto voľba vojde do histórie

Podľa Štefančíka nemožno vylúčiť po druhom kole volieb kandidátov na ústavnych sudcov ani scenár predĺženia mandátu existujúcim sudcom. „Toto by osobným ambíciám Roberta Fica vyhovovalo, keďže by získal čas na ďalší postup, nové vyjednávania, a možno aj nových ľudí v politických funkciách,“ uviedol politológ.

Tento prípad raz vojde do histórie Slovenska. „Podobne ako svojho času rokovanie HDZS v Zlatej Idke, kde sa Mečiar rozhodol prevalcovať slovenskú demokraciu. Aj parný valec zo Súmračnej sa už rozbehol a vyzerá to tak, že pod jeho kolesami skončia všetky princípy právneho štátu a liberálnej demokracie, ktoré sa tu od roku 1998 snažíme budovať,“ dodal.