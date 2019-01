Člen súdnej rady: Výbor nemal hlasovať o jednom kandidátovi dvakrát, bolo to zmätočné

BRATISLAVA - Pri schvaľovaní kandidátov na ústavných sudcov sa nemalo hlasovať dvakrát o jednom kandidátovi (Robertovi Ficovi, pozn.), bolo to zmätočné, myslí si riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) a člen Súdnej rady SR Jozef Vozár. Pripomenul, že párny počet členov výboru by nemal byť problém.

Vozár sa odvoláva na rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR. "Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Keďže v hlasovaní nezískalo toto uznesenie väčšinu hlasov, znamená to, že výbor neodsúhlasil prax, ktorú predložil jeden kandidát, ako relevantnú. Nebolo treba hlasovať opätovne, to bolo zmätočné," uviedol s tým, že parlament má podľa neho hlasovať o 39 kandidátoch a nie štyridsiatich.

Na to, aby výbor rokoval opätovne, nevidí Vozár žiaden legitímny dôvod. "Hraničí to s právnym suterénom, nepáči sa nám nejaké uznesenie, tak sa budeme snažiť ho napadnúť tým, že povieme, že chceme iné. Zmeníme tam člena výboru, lebo podľa všetkého sa aj zmení člen výboru a budeme žiadať nové. To je neprijateľné," reagoval na výzvu predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý chce, aby výbor rokoval, kým nerozhodne o kandidatúre predsedu strany Smer-SD Roberta Fica.

Párny počet členov výboru nepokladá Vozár za problém. "Existuje veľa orgánov štátnej moci, kde je párny počet členov. Sme na pôde Súdnej rady, aj tu je 18 členov. Neznamená to, že keby sme hlasovali deväť a deväť, nastane patová situácia. Nebolo by prijaté uznesenie, na ktoré potrebujeme desať členov. A to isté sa stalo aj pri tomto hlasovaní," doplnil.

Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková nechcela vypočúvanie kandidátov hodnotiť, je to podľa nej záležitosť parlamentu a ústavnoprávneho výboru. "Čo ma však trošku znepokojilo, boli niektoré konštatácie, ktoré boli povedané, ale nie zo strany kandidátov," uviedla.

Bývalých politikov na ústavnom súde by minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nevnímal ako problém. "Máme dobré aj zlé príklady z minulosti. Vo svete je to dosť bežné, pre mňa je dôležité, aby sme mali dobrých a kvalitných sudcov ústavného súdu, je jedno odkiaľ budú pochádzať," vyhlásil minister.

Podľa člena Súdnej rady SR Branislava Jablonku by ústavný súd by mala tvoriť zmes ľudí. "Aj ľudia z praxe, to znamená advokáti, právnici, ktorí pracovali v súkromnom sektore, časť justičnej obce a pokiaľ tam bude aj určitá skupina bývalých politikov, ktorí sú renomovanými právnikmi, v tom by problém nemal byť," dodal.

Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal k Ficovej kandidatúre na ústavného sudcu žiadne stanovisko. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že Fico podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko výboru nie je. Opozícia mu vyčíta, že nemá dostatočnú prax. Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Fico pochybnosti o svojej praxi odmieta, počas vypočúvania uchádzačov uviedol, že je na výbore, aby určil, kto spĺňa a nespĺňa podmienky na kandidatúru.