Most našiel náhradu za Kresáka: Pri Ficovi budem zásadová, svoju prax musí dokázať

Uviedla to vo videu pre denník Pravda. Sárközy bola predtým členkou finančného výboru. S Kresákom si vymenia pozície. Kresákovu náhradníčku čaká hneď na úvod dôležité hlasovanie. Jej hlas bude zrejme rozhodujúcim čo sa týka právnickej praxe Roberta Fica.

Pri Ficovi budem zásadová

Sárközy bola tri roky členkou finančného výboru. „Je to rovnako dôležitý výbor. Teraz sa vyskytla situácia, že pán Kresák odišiel z tohto výbru a bolo treba obsadiť tento post. Ja som zodpovedne pracovala aj vo finančnom výbore a plánujem rovnako zodpovedne pracovať aj v ústanoprávnom výbore ako právnička,“ uviedla s tým, že to bude zrejme o niečo náročnejšia práca. „Ale som presvedčená, že to zvládnem.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čo sa týka Ficovej právnickej praxe, je pre ňu aj pre stranu dôležité, aby to poslanec Smeru hodnoverne dokázal. „Budem zásadová. Ak pán poslanec Fico vie hodnoverne preukázať 15-ročnú prax, tak nič iné mi neostáva a bude hlasovať za. Ak to na základe dokladov nebude vedieť dokázať hodnoverne, tak budem hlasovať proti alebo sa zdržím hlasovania,“ povedala s tým, že zatiaľ nevidela všetky dokumenty. „Pre mňa, ale aj pre celú stranu je zásadová vec, aby tá potrebná 15-ročná prax bola hodnoverne preukázaná.“

Historický pat pri hlasovaní

Sárközy nahradila Kresáka potom, čo sa člen ústavnoprávneho výboru a zároveň kandidát na ústavného sudcu vzdal svojho postu vo výbore. Predseda parlamentu totiž chcel, aby si Kresák splnil svoju povinnosť. Most-Híd hľadal zodpovedného náhradníka. „Ústavnoprávny výbor je veľmi dôležitý výbor, preto je logické, že sme hľadali medzi právnikmi, ktorých máme v klube. Irén Sárközy túto výzvu prijala,“ uviedol Bastrnák.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sárközy pôsobí vo výboroch pre financie a rozpočet a pre európske záležitosti. Po tom, čo nastúpi do ústavnoprávneho, Kresák pôjde na jej miesto do finančného výboru. Kresákova absencia však spôsobila, že koalícia a opozícia majú vo výbore aktuálne vyrovnaný počet členov, čo viedlo k tomu, že pri predsedovi Smeru Robertovi Ficovi výbor neprijal stanovisko, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie. Danko však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne. Voľbu ústavných sudcov odložil Robert Madej na 6. februára. Deviatim sudcom Ústavného súdu sa funkčné obdobie končí v polovici februára.