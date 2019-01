Kresáka, ktorý kandiduje na ÚS, nahradí v ústavnoprávnom výbore tento človek

BRATISLAVA - Poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Kresáka (Most-Híd), ktorý kandiduje na ústavného sudcu, nahradí v ústavnoprávnom výbore jeho stranícka kolegyňa Irén Sárközy. Potvrdili to hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár aj šéf klubu Tibor Bastrnák.

"Ústavnoprávny výbor je veľmi dôležitý výbor, preto je logické, že sme hľadali medzi právnikmi, ktorých máme v klube. Irén Sárközy túto výzvu prijala," uviedol Bastrnák. Sárközy pôsobí vo výboroch pre financie a rozpočet a pre európske záležitosti. Po tom, čo nastúpi do ústavnoprávneho, Kresák pôjde na jej miesto do finančného výboru. O zmenách by malo plénum hlasovať popoludní o 17.00 h.

Kresák sa členstva v ústavnoprávnom výbore vzdal, keďže sa ako kandidát na ústavného sudcu nechcel podieľať na hlasovaní výboru v tejto veci. Jeho absencia však spôsobila, že koalícia a opozícia majú vo výbore aktuálne vyrovnaný počet členov, čo viedlo k tomu, že pri predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi výbor neprijal stanovisko, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne. Danko chcel aj to, aby sa hlasovania vo výbore zúčastnil Peter Kresák z Mosta-Híd, ktorého hlas chýbal. Kresák ale tiež kandiduje a nechce rozhodovať o svojich protikandidátoch, radšej teda z výboru odišiel.