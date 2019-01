Výbor NR SR vypočul na úvod tretieho dňa advokátku Zuzanu Pitoňákovú

"Jediné, čo s pánom Adamčíkom mám spoločné, je skúsenosť v osobnom živote, ktorá nás spojila. Viac by som k tomu nechcela hovoriť. Ale nie som členkou strany, politika ma nikdy nelákala," odpovedala na otázku o previazanosti s jej navrhovateľom. Takisto informovala, že na ústavnom súde najčastejšie pracovala pre sudkyňu Mariannu Mochnáčovú.

"Ochrana ľudských práv je tou oblasťou, kde by som sa chcela v budúcnosti uplatniť. Takmer jedenásť rokov som pôsobila na Ústavnom súde SR, ako externá spolupracovníčka do decembra minulého roka," uviedla Pitoňáková. Pokiaľ ide o otvorenosť a dôveryhodnosť ÚS, myslí si, že košický súd by mal svoje rozhodnutia dostatočne odôvodňovať, ale zároveň platí, že väčšina súčasných rozhodnutí je takto odôvodnená, aj keď niektoré by mohli byť aj lepšie. Myslí si, že by sudcovia mohli viac vystupovať na verejnosti, aby rozhodnutia pochopili aj laici.

Lepšie podmienky pre matky

V otázke umelého prerušenia tehotenstva odpovedala, že ak by štát vytvoril matkám lepšie podmienky, napríklad osamelým matkám, tak by menej žien nad tým uvažovalo. Pokiaľ ide o vzťah k EÚ, nevidí rozpor v tom, že európske právo je nadradené slovenskému. Vo svojom vystúpení uviedla, že ÚS je častokrát zavalený aj podaniami, ktoré sú neoprávnené a na ÚS nepatria.

Spravodlivosť procesu a vystupovanie v médiách

Pitoňáková počas vypočúvania na Ústavnoprávnom výbore NR SR uviedla, že niektoré rozhodnutia ÚS by mali byť lepšie odôvodnené vzhľadom na právo na spravodlivý proces. Zároveň však dodáva, že neopodstatnené sťažnosti ústavný súd zaťažujú, vie si predstaviť osvetu medzi advokátmi. "Aby svojím klientom nedávali nádej, že ústavný súd je ten, ktorý vyrieši ich problémy," doplnila.

Lepšiemu vysvetľovaniu dôležitých rozhodnutí by podľa Pitoňákovej mohlo pomôcť vystupovanie v médiách. "Debata za okrúhlym stolom po nejakom dôležitom rozhodnutí by možno bola akceptovateľná, aby bolo širokej verejnosti bližšie vysvetlené rozhodnutie, aby sa právo priblížilo občanom Slovenska," poznamenala.

Okrem Pitoňákovej čaká výbor ešte dvanásť kandidátov, okrem iných pútajú najviac pozornosti mená bývalého politika Radoslava Procházku, predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej či predsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Michala Trubana. Ústavnoprávny výbor sa musí na záver dňa pozrieť detailne aj na dokumenty kandidátov, či spĺňajú zákonné požiadavky na výkon funkcie sudcov. S povinnou 15-ročnou právnickou praxou má problém expremiér a šéf strany Smer-SD Robert Fico, ktorému podľa opozičného poslanca Ondreja Dostála (SaS) chýba k potrebnému limitu rok a tri mesiace.

Po Zuzane Pitoňákovej vystúpia v abecednom poradí Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský.