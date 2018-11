ROZHOVOR s Andreou Turčanovou, kandidátkou na post primátorky Prešova

Pred štyrmi rokmi bolo možno pre mnohých i pre vás prekvapením vaše víťazstvo, keďže prieskumy naznačovali iný výsledok. Čo vás motivovalo k opätovnej kandidatúre?

Pred štyrmi rokmi, ako ste povedali, to bolo veľké prekvapenie. Dosť dlho som sa z toho spamätávala a myslím, že aj celé okolie, pretože asi nikto nečakal, že voľby dopadnú nakoniec tak, ako dopadli.

Prečo kandidujem opäť? Myslím si, že už tie najväčšie problémy som si za tie štyri roky prehrýzla, zvládla som ich a nesplnila som ešte všetko, čo som mala v programe. Preto si myslím, že keď mi Prešovčania dajú dôveru, rada budem pokračovať v začatej práci.

Po nástupe do funkcie ste kreovali v úrade tím, s ktorým napĺňate svoj program. Je stabilný a pracujete s ľuďmi, ktorým dôverujete, alebo v prípade úspechu pripúšťate personálne zmeny?

Práca v kolektíve a práca s ľuďmi je veľmi živá a život prináša zmeny. Aj u mňa v poslednom roku volebného obdobia nastali zmeny, mám novú hovorkyňu a odišiel mi vedúci kancelárie, takže nejaké zmeny pripúšťam.

Zdroj: Foto: TASR – Milan Kapusta

Doprava je jednou z najviac diskutovaných tém, čo sa týka Prešova. Čo plánujete v tomto smere urobiť, aby priechodnosť mesta bola lepšia?

Myslím si, že štyri roky intenzívne robíme a riešime dopravu. Plánujeme v prvom rade pokračovať v začatej práci, ale určite musíme ďalej vyvíjať tlak na vládu, aby sa dobudovala D1. Zatiaľ ide všetko podľa plánu. Verím, že to pôjde aj ďalej.

Budeme bojovať za to, aby išli obidve etapy R4 v plnom profile, lebo je to nevyhnutnosť. Myslím si, že špekulácie Útvaru hodnoty za peniaze, či stačí polovičný profil, alebo nie, nie sú správne. Pretože aj štúdie, ktoré sme robili v súvislosti so spracovaním Masterplanu preukázali, že potrebujeme nevyhnutne obidve etapy a v plnom profile.

V akom štádiu sú jednotlivé projekty?

Štúdie už boli prerokovávané v komisii, mali by sa schváliť v zastupiteľstve, teda Masterplan, a tým pádom by sme mali akčný plán na riešenie dopravy na najbližších päť rokov a vizuálne na dlhšie časové obdobie.

Sú tam mnohé opatrenia, ktoré budeme musieť začať uvádzať do praxe. Samozrejme, musíme riešiť aj vnútromestské komunikácie, nemôžeme sa spoliehať len na štát, to znamená pokračovať v rekonštrukcii križovatiek.

Čaká nás úprava Slovenskej ulice, ktorú chceme pripraviť projektovo a realizovať budeme Jarkovu ulicu, kde prebieha proces stavebného povolenia. Ďalej chceme dobudovať prepojenie Sibírska, Šalgovík, kde už máme predschválené aj vybudovanie trolejového vedenia v prípade, že dobudujeme približne 200-metrový úsek cesty.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Ako plánujete riešiť problém s parkovaním na sídliskách?

Aj touto otázkou sme sa už zaoberali v tomto volebnom období. Vybudovali sme viac ako 1300 parkovacích miest a je predpoklad, že ďalších 200 dokončíme do konca roka. Tým vlastne zabezpečíme dostatočný počet parkovacích miest, aby sme splnili to, čo som mala vo volebnom programe, to znamená k jednému bytu jedno parkovacie miesto.

Takisto sme pripravili koncepciu, žiaľ, nenašla podporu v zastupiteľstve, preto zatiaľ tento dokument schválený nebol, ale pevne verím, že sa k nemu po voľbách vrátime.

Aká je podľa vás súčasná ekonomická situácia mesta? Kritici totiž mestu vytýkajú nárast dlhov na základe hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

V roku 2014, keď som nastupovala do funkcie, tak stav finančných prostriedkov na účtoch bol 2,9 milióna eur. Pre porovnanie, v roku 2018 je to 16 miliónov eur. Stav peňažných fondov v roku 2014, teda v rezervnom fonde, sme mali 500.000 eur. V roku 2018 máme viac ako päť miliónov.

Stav majetku v roku 2014 bol na úrovni 263 miliónov eur, dnes je 270 miliónov, takže áno, máme úvery, ale napríklad INEKO do roku 2014 nebral takzvané podnikateľské úvery ako súčasť týchto úverov, brali sa len úvery v bankách. Sám môj predchodca sa priznával k tomu, že jeho zásluhou je, že rekonštruujem cesty, pretože on na to zobral úver desať miliónov eur.

Nešlo teda o skutočný úver, išlo skôr o rámcovú zmluvu so spoločnosťou, že sa budú opravovať cesty v objeme desať miliónov eur. Týchto desať miliónov budeme splátkovať počas desiatich rokov, teda v 120 splátkach. Vlastne aj to sa prejavilo na výške dlhov v súčasnosti. Okrem toho sme zobrali veľmi výhodný úver od Európskej investičnej banky.

Je veľmi málo slovenských miest, ktoré splnili podmienky, aby vôbec takýto úver mohli čerpať, takže pre nás to bolo skôr vyznamenaním, že sme ho mohli zobrať. Zatiaľ sme minuli dve tranže. Úroky na tomto úvere sú v jednej tranži 0,10 percenta a v druhej tranži 0,16 percenta. Tieto úroky sú nižšie než je inflácia, takže je to pre nás veľmi výhodné.

Zdroj: FB / Prešovský kritik, Andrea Turcanova, Andrea Turčanová

Susedné Košice sú označované za európske Silicon Valley. Veľkí IT hráči sa doslova bijú o mladých ľudí. Ako je na tom Prešov, čo sa týka etablovania sa veľkých nadnárodných spoločností a vytvárania pracovných miest?

My v žiadnom prípade neplánujeme konkurovať Košiciam v tejto oblasti, ale myslím si, že v Prešove máme veľmi veľa skvelých informatikov. Mnohí z nich dochádzajú práve do Košíc za prácou. Prešov vždy staval na tých menších podnikateľoch a na menších podnikoch.

My sme v tomto období naplnili priemyselný park Záborské, nezamestnanosť máme na úrovni približne šesť percent, takže myslím si, že sa nám darí plniť ciele, ktoré sme si vytýčili. To znamená znižovať nezamestnanosť a zvyšovať vytváranie nových podnikov a prilákanie investorov. Je pravda, že tu nemáme automobilky a veľkých hráčov, ale myslím si, že menších a stredných máme dostatok.

V čom vidíte rezervy, čo sa týka sociálnej oblasti mesta? Aké sú vaše plány v tomto smere?

Myslím si, že mesto Prešov má veľmi dobre zabezpečenú sociálnu oblasť. Len v tomto volebnom období sme boli úspešní v projekte opatrovateľskej služby, čo nám pomohlo rozšíriť počet opatrovateliek.

Dnes máme viac ako 80 opatrovateliek, takže sme jedna z mála samospráv, ktorá dokáže uspokojovať požiadavky občanov v tejto oblasti. Máme komunitné centrá, terénnu sociálnu prácu a okrem toho máme päť denných centier pre seniorov a zriadili sme tri denné stacionáre pre seniorov.

To, čo momentálne nemáme pokryté, je zariadenie opatrovateľskej služby, kde si musíme túto službu objednávať u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Máme vydané stavebné povolenie na Bernolákovej 17, kde ideme vybudovať práve zariadenie opatrovateľskej služby.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Aké problémy v oblasti školstva by ste radi riešili v najbližšom období?

Oblasť školstva je oblasť, v ktorej stále je a zrejme ešte aj veľmi dlho bude veľmi veľa problémov. Podarilo sa nám veľmi úspešne čerpať eurofondy na to, aby sme naše školy zateplili, obnovili, dobudovali moderné učebne.

Na čo sa potrebujeme sústrediť v budúcnosti, tak to je skvalitňovanie vyučovacieho procesu, a to možno tým, že nám chýbajú na stredných a vysokých školách technici. Je potrebné s technickou prípravou začať vlastne od materskej školy, a potom aj na základných školách. Viac na to zamerať profiláciu škôl. Je potrebné dobudovávať samozrejme ďalšiu infraštruktúru školám.

Opravili a zateplili sme ich, ale ostala úprava školských areálov. Vybudovali sme síce veľmi veľa športovísk a opravujeme aj telocvične, ale napríklad príjazdové chodníky a cesty k školám ešte stále nie sú v takom stave, v akom by sme chceli, takže možno taká tá technická časť.

Samozrejme, platy učiteľov, to je večne medializovaný problém, takže možno sa zamerať aj na oblasť permanentného zvyšovania kvalifikácie a mnohé iné problémy, ktoré prináša so sebou školstvo. Aby som však zakončila pozitívne, školské stravovanie patrí k najlepším na Slovensku a radi by sme tento trend udržali, takže sú to aj investície do vybavenia našich školských jedální.

V prípade, že by sa vám podarilo vo voľbách uspieť, čo bude najdôležitejšie vo vašej agende hneď po nástupe do funkcie?

Na túto otázku by som ľahšie odpovedala, keby som bola začínajúca primátorka, ale ak dostanem dôveru občanov, tak budem pokračovať vo veciach, ktoré sme začali, a ktoré naozaj treba dokončiť.

Sú pred nami veľké stavby, ktoré sú rozostavané a potrebujú bezodkladne pokračovať v riešení a zvolám zastupiteľstvo, aby sa novozvolení poslanci mohli čo najskôr ujať svojich funkcií a aby sme tie veci, ktoré máme pripravené, mohli posúvať ďalej.