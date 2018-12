Benátky pristúpili k radikálnemu kroku: Každý turista bude povinne platiť daň za návštevu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BENÁTKY - Talianske Benátky plánujú zaviesť daň za vstup do centra mesta, ktorú bude musieť zaplatiť každý jeho návštevník, bez ohľadu na to, ako dlho v meste zotrvá. Na sociálnych sieťach to v pondelok oznámil starosta Benátok Luigi Brugnaro.