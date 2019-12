Srdcervúci okamih! Rodičia Jána a Martiny v slzách, prvý pohľad do očí beštií, ktoré im zničili život

Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Mená obžalovaných, ktorí majú stáť za vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, pozná celé Slovensko. Známe sú aj za hranicami.

Vo štvrtok 19. decembra tváre všetkých videli prvýkrát naživo aj rodičia popravenej dvojice, ktorí taktiež prišli do Pezinka, kde sa konal súd, na ktorom sa prejednávala obžaloba v ostro sledovanom prípade.

Je isté, že od chvíle, kedy sa dozvedeli zdrvujúcu správu, prežívajú mimoriadne náročné chvíle. Ich bolesť bola citeľná aj v pojednávacej miestnosti. Nával emócií im nemožno vyčítať. Napriek tomu ochotne prehovorili o svojich pocitoch pred desiatkami novinárov nielen zo Slovenska, ale aj z USA, Francúzska, Nemecka, Belgicka, Česka či Poľska.

Trpké priznanie Zlatice Kušnírovej

Matka Martiny, Zlatica Kušnírová, pred začiatkom súdu povedala, že dúfala, že štvoricu neuvidí. „My sme dúfali, že neprídu dnes, že ich neuvidíme, ale vraj prídu. Vidieť ich naživo nie je nič príjemné," povedala.

Uviedla aj to, že verí, že neskolabuje. "Pripravovala som sa na to dlho. Myslím, že oni nemajú problém pozrieť sa nám do očí. Majú to na háku,“ znelo trpké priznanie.

Zoči-voči

Rodiny napokon sedeli v miestnosti priamo oproti obvineným. Rovnako ako oni sa slzám neubránila ani sestra zavraždeného podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, Silvia Molnárová.

Miroslav Marček a Tomáš Szabó boli totiž kamaráti jej zavraždeného brata, taktiež pre neho pracovali. Obžaloba sa totiž týka aj jeho popravy.

„Sedia priamo oproti, zoči-voči, ale pohľadmi uhýbali. Zdá sa mi, že Kočnerov výraz nie je taký arogantný ako bol pri zmenkách. Neviem, či si niečo uvedomuje, alebo to len hrá, ale zdá sa mi iný,“ opísala Zlatica Kušnírová.

„Pani Zsuszová uhýbala, ostatní sa na nás občas pozreli,“ dodala. „Nevidela som v ich pohľadoch nič, žiadnu vinu. Prázdno.“ Matka Martiny tiež povedala, že očakáva, že dostanú najvyšší trest.

Otec Jána Kuciaka Jozef ešte pred tým, ako súd prijal obžalobu vo veci vraždy povedal, že "obštrukcie od pána Paru očakávali."

"Vyzerá to tak, že paragrafy prevládajú nad pravdou,“ vyjadril sa. Aj podľa novinárovho otca sa obžalovaní vyhýbali očnému kontaktu, ktorý on sám chcel nadviazať.

Štvorica sa znova postaví pred súd 13. januára 2020, kedy začne hlavné pojednávanie. Rovnako sa bude konať v budove Justičnej akadémie v Pezinku. Účasť obvinených na hlavných pojednávaniach do procesného dokazovania je nevyhnutná. "Súd nebude akceptovať žiadosti o konanie v neprítomnosti," vyhlásila predsedníčka senátu Ružena Sabová.

Zábery rodičov, ktoré prišli o svoje milované deti, trhajú srdce. Neznáma žena objímala matky zavraždeného Jána a Martiny. Silné emócie jednoducho nebolo možné skryť...

