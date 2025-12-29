Policajti môžu aj naďalej cestovať vlakmi so železničným preukazom

BRATISLAVA - Policajti budú môcť aj naďalej cestovať vlakmi so železničným preukazom. Deje sa to tak na základe dodatku k dohode o používaní železničných preukazov medzi Ministerstvom vnútra (MV) SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Informoval o tom rezort s tým, že tak reaguje na šíriace sa nepravdivé informácie o zrušení tohto benefitu. Ten je súčasťou opatrení na stabilizáciu personálnej situácie v Policajnom zbore.
Od začiatku roka 2025 tento benefit využilo 3229 policajtov. „Policajt môže na požiadanie získať železničný preukaz s vlastným evidenčným číslom za symbolický ročný poplatok 20 eur. Ostatnú časť nákladov hradí Ministerstvo vnútra SR. Preukaz je platný len v kombinácii so služobným preukazom a vydáva sa na jeden kalendárny rok,“ priblížil hovorca MV Matej Neumann.
Uviedol, že na základe dohody môže vlakový personál v prípade potreby požiadať policajta cestujúceho vlakom o asistenciu alebo vykonanie služobného zákroku v súlade so zákonom o Policajnom zbore. Podľa hovorcu ide najmä o situácie, keď cestujúci vo vlaku obťažujú okolie alebo sa dopúšťajú priestupkov či trestných činov.