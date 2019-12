EXKLUZÍVNE Prehovorila matka muža, ktorý sa priznáva k vražde Kuciaka: Jej spoveď nie je ani v spise!

Rodičia Miroslava Marčeka podľa obžaloby odmietli k prípadu vypovedať. Obaja sú zdrvení a konanie svojho syna si nevedia vysvetliť. O jednom sú však presvedčení. "Neverím tomu, že to urobil. Aj naši priatelia stoja pri nás a nemyslia si, že to má na svedomí môj syn," povedala pani Marčeková. "Veď my sme to všetci vtedy v televízii sledovali naživo, všade sa o tom písalo, rozprávalo," hovorí.

Podľa nej bol jej syn vždy tichý a nerozprával sa ani s rodičmi. "On bol taký, že bol len zatvorený vo svojej izbe, vychádzal len vtedy, keď sa išiel najesť alebo na záchod. Keď sa vrátil domov z armády, nikoho tu nepoznal, len Tomáša (Szabóa, pozn. red.) a tak sa naňho upol," pokračuje vo svojom rozprávaní pani Marčeková. Obvinený z vraždy novinára bol profesionálny vojak, ktorý musel z armády odísť pre zdravotné problémy.

"Potom žil v Nitre s priateľkou, tam mal byt. Predal ho, vyplatil pôžičku a vrátil sa sem do Kolárova. No aj tak sme o ňom takmer nič nevedeli, vôbec sa s nami nerozprával. Môj syn bol vždy tichý, uzavretý. Bol taká povaha, málo rozprával, nám sa vôbec nezdôveroval s ničím, veď ani o tej jeho priateľke sme sa dozvedeli až keď ho zatvorili. Tu mal len Tomáša," opisuje Marčeková.

Najbližší bratranci

Pravdou je, že Tomáš Szabó a Miroslav Marček sú bratranci. Szabó je dokonca aj krstným synom pani Marčekovej. "To málokto vie, ale áno, je to náš krstný syn," hovorí pani Marčeková. Podľa jej slov mali veľmi dobrý vzťah, všade chodili spolu. "Keď sa vrátil do Kolárova, Szabó mu vybavil tú loď, kde robil strážnika. Raz tam boli aj spolu. Potom zas robil niekde v Čechách zvárača. Stále mal nejaké práce," vysvetľuje mama obvineného.

Szabó teraz vo výpovedi uvádza, že "Marček mal neustále finančné problémy, kradol z obchodu, ktorý spolu mali a minimálne dvakrát ma chcel zabiť, čo mi povedal priamo". Pani Marčeková tomu nemôže uveriť. "Môj syn k nemu akoby vzhliadal. On ho musel do toho namočiť," hovorí žena so smútkom v hlase.

Polícia od začiatku prípadu pracovala s verziou, že strelcom, ktorý popravil Jána Kuciaka, bol práve Tomáš Szabó. Marček niekoľkokrát odmietol vypovedať a skutky, ktoré mu boli kladené za vinu, popieral. Až v apríli 2019 nastal v prípade zvrat a obvinený Marček priznal spáchanie skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu.

"Mňa to strašne prekvapilo, nechápem, prečo sa priznal. Neverím, že to bolo z jeho hlavy, veď on tu nikoho nepoznal. Neviem, prečo sa teraz priznáva," krúti hlavou zlomená matka. Nemyslí si však, že by ho k priznaniu donútili policajti, skôr, že sa niečoho bál a niekoho kryje.

Ak by sme o tom vedeli, zabránime mu

Koncom septembra 2018, polroka po vražde novinára Jána Kuciaka, vtrhla NAKA do rodinného domu v Kolárove. Marčeka zobrali z domu jeho priateľky. Domová prehliadka však prebiehala aj u jeho rodičov.

"Policajti boli veľmi milí, ani neporiadok neurobili. Všetko, čo sa dalo, podávali naspäť," opisuje Marčeková. Vtedy videla svojho syna naposledy. "Ale nedovolili nám s ním hovoriť, ani sa s ním rozlúčiť," dodáva. Hovorí, že o tom, že by sa syn chystal spáchať takýto otrasný čin, nemala ani poňatia.

"Veď keby sme o tom boli bývali vedeli, nejako mu zabránime. Neviem ako, ale nejako určite. On odišiel z domu tak, ako odchádzal bežne s Tomášom niekde večer. My sme to nemohli tušiť, že sa chystajú na niečo tak strašné," hovorí so slzami v očiach Marčeková s tým, že ani nevie, kde policajti našli zbrane, ktoré mali zhabať. "Aj tých mladých ľudí mi je ľúto, aj rodičov, takto by nemal nikto prísť o deti. Ja neviem, čo si mám o tom myslieť, neviem, čo si oni mysleli," hovorí.

Za synom do väznice nechodia, pretože ich nezavolal. "Chodí za ním len jeho priateľka, s nami vôbec nekomunikuje. Asi sa hanbí alebo sa bojí, lebo si myslí, že mu vynadáme. Ja som už aj smutná, aj nahnevaná. Veď ako to mohli urobiť," pýta sa užialená matka. "Mysleli sme si, že na starobu sa o nás niekto postará a vidíte. Zostali sme sami. Dcéra sa vydala do Grécka, syna mi zatvorili. Ak aj nedostane doživotie, keď ho pustia, čo bude mať za život? A my tu už, zrejme, ani nebudeme," povedala.

Kuciaka mali zbiť

Vraždu novinára si mal podľa obžaloby objednať obvinený Marian Kočner cez svoju volavku Alenu Zsuzsovú. Tá mala osloviť Zoltána Andruskóa, ktorý zase oslovil Szabóa s Marčekom. Stať sa tak malo koncom roka 2017 alebo začiatkom roka 2018. Neskôr mali Szabó, Marček a Andruskó podniknúť niekoľko ciest do Veľkej Mače, aby sa oboznámili s pomermi v okolí miesta bydliska Jána Kuciaka. Szabó vo výpovedi tvrdí, že Kuciaka mali "len" zbiť.

Podľa Szabóa sa po niekoľkých obhliadkach Veľkej Mače Marček v jeden večer rozhodol, že "ide na to". Szabó tvrdí, že Marček si chcel zobrať basebalovú palicu a ňou Kuciaka zbiť, on mu to mal vyhovoriť a presvedčiť ho, aby to spravil len rukami. Večer, keď sa rozhodli skutok vykonať bola hrozná zima a Szabóovi nechcelo naštartovať auto, preto si zobral otcovo. Odviezli sa do Veľkej Mače, Marček vystúpil a Szabó mal čakať na jeho telefonát.

"Ja som išiel po Marčeka, ktorý prišiel k autu a bol celý zablatený. Najskôr som mu vynadal, ale Marček na to nereagoval. Len mi povedal, že novinára a jeho priateľku našiel v dome mŕtvych," opisuje skutok vo výpovedi Tomáš Szabó.

Marčekova výpoveď

Ako sme už spomínali, Marček k prípadu vraždy novinára niekoľkokrát odmietol vypovedať. V apríli 2019 však nastal zlom. Obvinený priznal spáchanie stíhaných skutkov, ktoré sa mu kladú za vinu v plnom rozsahu. Prerozprával, ako sa mal skutok stať. Polícia s ním vykonala vo Veľkej Mači aj rekonštrukciu.

Podľa toho ako Marček opísal zavraždenie Jána Kuciaka však nesedela jedna vec. Telo Jána Kuciaka našli na schodoch do pivnice. To, že bol zastrelený tam, potvrdzujú aj znalci na základe trajektórie strely a miesta, kadiaľ vošla do tela.

"V roku 2017 nás Zoltán Andruskó oslovil s požiadavkou na likvidáciu Jána Kuciaka. Dal nám aj informácie, kde Kuciak býva. Potom sme s Tomášom chodili do Veľkej Mače, pozerali sme miesto činu. Prvýkrát sme boli rozhodnutí vraždu vykonať už 19.2., no keď som prišiel do dvora, videl som v dome dve osoby, Kuciak tam bol s priateľkou," opisuje Marček vo výpovedi.

"Do Veľkej Mače sme išli znova 21.2. 2018. Vošiel som do dvora rodinného domu a z malého domčeka oproti kuchyne som videl, že sú v kuchyni dve osoby. Bol tak Kuciak so svojou priateľkou, preto som sa rozhodol, že počkám, kým tam bude Kuciak sám. Čakal som asi hodinu a pol. Potom som uvidel ako Kušnírová ide na WC do miestnosti vedľa kuchyne. Tak som pristúpil k dverám, zabúchal som a keď Ján Kuciak otvoril, tak som mu strelil do hrude," vypovedal obvinený.

"Odstrčil som dvere a zbadal som tam jeho priateľku, ktorá utekala do kuchyne. Tak som išiel za ňou a v kuchyni som jej strelil do hlavy. Keď som odchádzal, tak som ešte raz vystrelil na Kuciaka. Zatvoril som za sebou dvere a bránú, prezvonil som Tomáša, stretol som sa s ním tam, kde ma pred vraždou vysadil a spolu sme išli do Kolárova. Tam sme sa zbavili zbrane a išli sme za Andruskóm do Chotína. Povedali sme mu, čo sa stalo, rozprával najmä Tomáš," opísal brutálnu popravu mladého páru Marček. Za vraždu Jána Kuciaka a jeho priateľky dostali dokopy 40-tisíc eur, po medializácii prípadu si vypýtali ešte ďalšie peniaze.

Podali obžalobu

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. V prípade je obvinený Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti vo väzbe pre prípad falšovania zmeniek. Ďalšími obvinenými sú Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Všetci traja sú vo väzbe.

Obvinený je aj Zoltán Andruskó, ktorý uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste a od začiatku spolupracuje s políciou. Preto je vytýčený na samostatné konanie. Po roku a ôsmich mesiacoch podal prokurátor obžalobu na Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Obžaloba má 93 strán a je spojená aj s vraždou Petra Molnára, podnikateľa z Kolárova, z ktorej sú tiež obvinení Miroslav Marček a Tomáš Szabó.

Prvé pojednávanie je vytýčené na 19. decembra v Pezinku, kde bude senát prejednávať obžalobu, a na ktorom by mal vytýčiť aj termíny hlavného pojednávania.