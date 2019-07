Gašpar sa vracia, zmenil imidž a pritvrdil: Už vraj nechce mlčať, nevylúčil ani politickú dráhu

Tibor Gašpar sa po viac ako roku podstatne zmenil.

BRATISLAVA - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar sa vracia. Síce nie do funkcie policajného prezidenta, ale podľa jeho vlastných slov do verejného života, kde chce prezentovať svoj vlastný názor. Jeho prvé kroky smerovali na sociálnu sieť Facebook, kde sa tiež odprezentoval aj s novým imidžom a tu jeho ambície zďaleka nekončia. Gašpar dokonca nevylúčil ani vstup do politiky.